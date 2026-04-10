CHP'li Nadir Ataman restoranda darp edildi! Tartışmada Ataman bakın ne dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul’da bir restoranda yaşanan tartışma sonrası darbedildi. Ataman’ın “Ben belediye başkan yardımcısıyım” dediği görüldü.

İddiaya göre olay, 23 Mart 2026’da İstanbul’da bir restoranda meydana geldi.

CHP'li Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman’ın bulunduğu masada başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Restoranda garsonla yaşanan anlaşmazlığın büyümesi üzerine işletme sahibi de tartışmaya dahil oldu.

İddiaya göre Ataman’ın tartışma sırasında “Ben belediye başkan yardımcısıyım” şeklindeki ifadeyi kullanması, ortamda gerilimin daha da artmasına neden oldu.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine mekan çalışanlarının olaya müdahil olması ile Ataman darbedilerek mekandan çıkarıldı.