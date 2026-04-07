Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her türlüsüyle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, "Alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.