Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin polisler hakkında alaycı ifadeler kullananlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan ve paylaşılan video içeriğinde, dün Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, devletin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatına yönelik olay yerinde bulunan kişi ve kişiler tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişiler tarafından terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ifade edildi.

Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatına yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen 'devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1 maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatına yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir."