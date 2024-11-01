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Çin, iki uçak gemisiyle Güney Çin Denizi'nde tatbikat yaptı

Çin, iki uçak gemisiyle Güney Çin Denizi'nde tatbikat yaptı

Çin'in, kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemisiyle tatbikat yaptığı bildirildi.

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Liaoning ve Şandong uçak gemileri, harp filolarıyla birlikte bölgede, "uçak gemisi formasyon tatbikatı" yaptı.

Donanmanın yayınladığı fotoğraflarda iki uçak gemisine aralarında muhripler, firkateynler ve ikmal gemilerinin olduğu en az 11 geminin eşlik ettiği, çok sayıda J-15 savaş uçağının kalkış ve uçuş yaptığı görüldü.

Çin, ilk defa iki uçak gemisinin birlikte katılarak ortak harp formasyonu oluşturduğu bir askeri tatbikat düzenledi.

Halen Liaoning ve Şandong uçak gemilerini aktif şekilde kullanan Çin, üçüncü uçak gemisi Fucien'i 2022'de suya indirmişti. Elektronik katapult sistemi bulunan yeni nesil uçak gemisi, bu yıl 1 Mayıs'ta deneme seyirlerine başlamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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