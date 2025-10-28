BIST 10.871
DOLAR 41,94
EURO 48,91
ALTIN 5.334,86
HABER /  DÜNYA

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, yeni Japon hükümetine "ilk düğmeyi doğru ilikleme" mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, yeni Japon hükümetine "ilk düğmeyi doğru ilikleme" mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın yeni seçilen Başbakanı Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümetin, ilişkilerde doğru bir başlangıç yapacağını umduklarını belirtti.

Abone ol

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, yeni Japon hükümetindeki mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in Japonya ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan 4 siyasi belgede yer alan ilkeler ve çizilen doğrultuda birlikte çalışmayı istediğini belirterek, "Umuyoruz ki, Japonya'nın yeni kabinesi Çin ile ilişkilere iyi bir başlangıç yapar ve gömleğin ilk düğmesini doğru ilikler." ifadesini kullandı.

Tayvan sorunu ve tarihe ilişkin konuların ikili ilişkilerin ve taraflar arasında iyi niyetin temeli olduğuna dikkati çeken Vang, Japonya'nın bu temeli koruyarak ikili ilişkilerin gelişimini rayında tutacağını umduklarını vurguladı.

Japon Bakan Motegi de Başbakan Takaiçi Sanae'in Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini, Japonya'nın asla Çin ile ekonomik ayrışmayı veya tedarik zincirlerini kesmeyi istemediğini, her düzeyde temasları artırarak farklılıkları uygun şekilde yönetmeyi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişleterek yapıcı ve istikrarlı bir stratejik ilişki kurmayı istediğini söyledi.

Pekin yönetimini yeni göreve gelen Japon hükümetine karşı temkinli bir tavır alması dikkati çekiyor. Çin, henüz yeni seçilen Başbakan Takaiçi'ye teamüllere uygun olarak Devlet Başkanı ve Başbakan düzeyinde tebrik mesajı yollamadı. Dışişleri bakanları arasındaki görüşme, Çin'in yeni hükümetle ilk üst düzey teması oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'tan ateşkese bağlıyız açıklaması: Refah'taki saldırıyla ilgimiz yok
Hamas'tan ateşkese bağlıyız açıklaması: Refah'taki saldırıyla ilgimiz yok
Ömer Çelik: İsrail’in saldırısı bir soykırım saldırısıdır
Ömer Çelik: İsrail’in saldırısı bir soykırım saldırısıdır
Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
Başkentte etkili fırtına minareyi devirdi
Başkentte etkili fırtına minareyi devirdi
Sadettin Saran "Şaşırmadık" diyerek o ismi işaret etti
Sadettin Saran "Şaşırmadık" diyerek o ismi işaret etti
O hakemler belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti
O hakemler belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti