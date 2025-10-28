BIST 10.871
DOLAR 41,94
EURO 48,91
ALTIN 5.334,86
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik: İsrail’in saldırısı bir soykırım saldırısıdır

Ömer Çelik: İsrail’in saldırısı bir soykırım saldırısıdır

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya Gazze'ye şiddetli saldırılar talimatı vermesinin ardından bölgede geniş çaplı hava saldırıları başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya üzerinden saldırıyı "barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı" olarak nitelendirip uluslararası toplumdan müdahale ve sorumluların yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze’ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi üzerine hava saldırısı başlatıldı. 

"BARIŞ İSTEYEN HERKESE DÖNÜK YAPILAN BİR SOYKIRIM SALDIRISIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.

İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.

İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

İlgili Haberler
Netanyahu ateşkesi resmen bozdu! Orduya Gazze talimatı
ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi
Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
JAK timi, Muradiye Şelalesi'ndeki asma köprüde Türk bayrağı dalgalandırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için sarı kodlu uyarı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!
Başkentte etkili fırtına minareyi devirdi
Başkentte etkili fırtına minareyi devirdi
Sadettin Saran "Şaşırmadık" diyerek o ismi işaret etti
Sadettin Saran "Şaşırmadık" diyerek o ismi işaret etti
O hakemler belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti
O hakemler belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti
Netanyahu ateşkesi resmen bozdu! Orduya Gazze talimatı
Netanyahu ateşkesi resmen bozdu! Orduya Gazze talimatı
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: "Bunu beklemiyordum"
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: "Bunu beklemiyordum"