Ömer Çelik: İsrail’in saldırısı bir soykırım saldırısıdır

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya Gazze'ye şiddetli saldırılar talimatı vermesinin ardından bölgede geniş çaplı hava saldırıları başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya üzerinden saldırıyı "barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı" olarak nitelendirip uluslararası toplumdan müdahale ve sorumluların yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze’ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi üzerine hava saldırısı başlatıldı.

"BARIŞ İSTEYEN HERKESE DÖNÜK YAPILAN BİR SOYKIRIM SALDIRISIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.

İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.

İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."