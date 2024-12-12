CHP'li vekil Meclis kürsüsünde Bütçe görüşmelerini sabote etti

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM kürsüsünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan esinlenip Ergene Nehri’nden ve Bandırma’dan getirdiği suyla şov yaptı. Aygun, konuşmasında Bakan Kurum’u eleştirip sesini yükselttikten sonra şişeleri Bakan Kurum’un bulunduğu sıraya bırakmak isteyince gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılı bütçe görüşmelerini CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun sabote etti.

Aygun, TBMM kürsüsünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan esinlenip Ergene Nehri’nden ve Bandırma’dan getirdiği suyla şov yaptı.

Aygun, konuşmasında Bakan Kurum’u eleştirip sesini yükselttikten sonra şişeleri Bakan Kurum’un bulunduğu sıraya bırakmak isteyince gerginlik çıktı.

TBMM Başkanvekili Önder uyardı: Masaya bir şey bırakmak kabul edilemez

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma 20 dakika ara verdi. Ardından otumu başlatan Önder, TBMM Meclis Genel Kurulu kurallarını hatırlatarak vekillerin masalara herhangi bir şey bırakamayacağını hatırlattı.

Önder, “Kürsüde hitabeti anlatılan meseleyi kuvvetlendirecek her türlü görsel afiş benzeri tablo grafik ve belli bir nesneler kullanılabilir bu makul ve parlamento ritüelleri arasında meşrudur. Fakat onun dışında bakanların bulunduğu yere herhangi bir vekilin oturduğu sıraya kendi rızası olmadan bir şey bırakmak bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Bu grup başkanvekillerinin ortak görüşüdür.