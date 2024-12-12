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EKONOMİ

Bir haftada ekmeğe 15 lira zam yaptı: Abi ne yazarsam gidiyor

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, enflasyon bahanesiyle fahiş fiyat artışına ilişkin başından geçen bir olayı onlattı.

Yüksek enflasyon beraberinde fiyatlandırmadaki davranış bozukluklarını tetikledi.

Keyfi fiyat artışına ilişkin yazar Şeref Oğuz, başından geçen çarpıcı bir anısını tv100'de yayınlanan "Para manşet" programında anlattı.

Oğuz, "Haziran ayından bir örnek vereyim. Yaylaya giderken ekşi mayalı ekmek yapan bir yer benim yolumun üzerinde. Orada ekmek 45 TL. Ertesi hafta tekrar gittim bu sefer 60 TL. Ne oldu dedim? Mayaya, asgari ücrete, tuza, una, elektriğe zam gelmedi ne oldu diye sordum bana “Abi ne yazarsam gidiyor” dedi.

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