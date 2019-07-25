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Çanakkale'de eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'de eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'yu (20) tabanca vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu (49), tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan 5 çocuk babası Nevzat Aydoğdu ile eşi Fatma Aydoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Nevzat Aydoğdu, tabancasını çekip eşi Fatma ve oğlu Enes Aydoğdu'ya ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu vurduğu ihbarında bulundu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Aydoğdu ve oğlu Enes Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Nevzat Aydoğdu, sorgusunda, eşi ile sürekli kavga ettiğini söyledi. Oğlunun da olay sırasında eline bıçağı alıp, üzerine yürüdüğünü öne süren Aydoğdu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aydoğdu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve oğlunun cenazeleri İstanbul’a gönderildi

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Aydoğdu ile oğlu Enes'in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere İstanbul Esenler'e götürüldü.

Olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye dışarıya çıkan ve bu sayede kurtulan Aydoğdu çiftinin 2 küçük kızı da yine İstanbul'daki akrabalarına teslim edildi.

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