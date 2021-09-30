Büyükelçi Ali Rıza Güney'den Kurtlar Vadisi paylaşımı

Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Güney'in dizinin fenomen ismi Polat Alemdar'a özendiğini söyleyenler Güney'i sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyada Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı paylaşım tartışılıyor.

Güney, Irak'taki temaslarının ardından sosyal medya hesabından makam aracının arkasından çektiği görüntüleri Kurtlar Vadisi'nin dizi müziğiyle paylaşmış, "Temaslar sonrası yuvaya dönüş…" ifadesini kullanmıştı.

Kimler ne söyledi:

@Stratejist_57

- Kurtlar Vadisi müziği ile "yuva" ya dönen ırak büyükelçisi. Dış politikada destan nasıl yazılır adlı filmin çekimlerinden geliyor.

@StkYlma77502408

- #ırakbüyükelcisi KURTLAR VADİSİ MÜZÜĞİYLE BÜYÜKELÇİLİĞE GİRMİŞ DİYE #LİYAKAT tantanası yapan muhalefetin MONŞER BÜYÜKELÇİLERİNDEN ÜNAL ÇEVİKÖZ #mavivatan için İŞGAL, KARABAĞA GİDENLER İÇİN TERÖRRİST DEDİ! ONLAR İÇİN LİYAKETLE,İHANET AYNI ŞEYDİR!

@elzemirjo

- Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin ırak büyükelçisi polat alemdarcılık oynuyo. Zort

@Kaan10116

- Türkiyenin ırak büyükelçisi sadece bir film (kurtlar vadisi) müzigi dinlediği için bizim pembe totoşlu sözde Atatürkçü ve liboşlar tarafından linç yiyor..ulan ırakta kuğu gölü balesi dinleyecek hali yok ya adam belki motive oluyor bence gayette güzel müzik.

Ali Rıza Güney kimdir?

1971 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimimi Ankara Koleji, ortaokul ve lise eğitimimi de Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümüne girdi ve 1994 yılında mezun oldu.

2 yıl süreyle Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında, 1 yıl da İtalya’nın Bologna şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Yüksek Diploma programını tamamlayıp Dışişleri Bakanlığına girdi.



Suudi Arabistan, Almanya ve Kudüs’te görev yaptı. Ankara’da Yurtdışı Tanıtma ve Amerika dairelerinde bulundu. Ortadoğu Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Toronto Başkonsolluğu görevinde bulundu.

8 Aralık 2020 itibariyle Bağdat Büyükelçisi olarak atandı.