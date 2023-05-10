Bu Seçim Anadolu ile Londra Arasında Geçecek

Belki de uzun zamandır anket şirketlerinin sonucu tam da kestiremedikleri ilk seçim bu.. Hatta belki de bu seçimlerin sonunda, pek çok anket şirketi ya kepenk kapatacak ya da baştan yeniden yapılanmaya gidecek..

Her ne olacaksa bunu Pazar akşamı görmüş olacağız.. Bir şey kalmadı yani.. Sadece Pazar günü sandık başına giderken aklınızdan çıkarmamanız gereken bir kaç önemli detay var, onların altını çizmemiz gerekiyor..

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Klasiktir ya her seçim öncesi, taraf analizi yaparken; “şununla şunun arasında geçecek bu seçim” denir..

İşte biz de öyle bir liste yaptık..

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Bu seçim;

PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye sözler verenlerle, PKK’yı gömmek için millete söz verenler arasında olacak



Bu seçim;

10 aylık Bedirhan bebeğin katillerine söz söyleyemeyenlerle o katillerden hesap soracaklar arasında olacak,



Bu seçim;

yerli enerji kaynaklarımızla enerjide arz çeşitliği sağlayan ve dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyenlerle bu gayreti tahfif edip enerji ithalatını savunanlar arasında olacak,



Bu seçim;

Yerli ve milli savunma sistemleri üretip milletin hizmetine sunanlarla “TCG Anadolu gemisi de gidecek artık İHA ve SİHA lafını da duymayacaksınız” diyenler arasında olacak



Bu seçim,

Hızlı trenle Ankara’yı Sivas’a 2 saatte bağlayanlarla, “yapmayın bu treni bu teknoloji, iç göçü hızlandırır” diyenler arasında olacak



Bu seçim;

Bir rüyayı gerçekleştirip “Türk” markalı otomobil üretenlerle ülkeyi Avrupa’nın araba çöplüğü haline dönüştürmek isteyenler arasında olacak



Bu seçim;

Türkiye’yi devler ligine çıkaranlarla yatırımı, üretimi, ihracatı durdurmaya çalışanlar arasında olacak,



Bu seçim;

Türkiye’yi Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak isteyenlerle köprü, otoyol, baraj, havalimanı, tünel gibi prestij projeleri durdurarak frene basmak isteyenler arasında olacak



Bu seçim;

Her mahalleye raylı ulaşımı getirmeye çalışanlarla istasyon yapmak için açılmış köstebek çukurlarını hafriyatlar döküp doldurmaya çalışanlar arasında olacak,



Bu seçim;,

Memura, işçiye, emekliye tarihin gördüğü en yüksek zammı verenlerle, “biz kazanırsak hesaplarınıza 15 bin lira para yatıracağız” diyerek seçim rüşveti teklif edenler arasında olacak



Bu seçim;

Ülkesi için dünyanın dört bir yanından doğrudan yatırımı teşvik ettiği için suçlananlarla, Londra’daki tefecilerden dolar almayı vaat edenler arasında olacak



Bu seçim;

“Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek” diyenlerle, “biz kazanacağız ve size yaşam hakkı tanımayacağız” diyenler arasında olacak…



Sandığa giderken, aklınızda bulunsun...