'Biri Bizi Gözetliyor'.. Distopik ve korkunç bir gelecek bizi bekliyor!

Yakın bir gelecekte Devletler, insanların hangi hizmetlerde hakları olduğuna karar vermek için davranışlarını ölçecek. Yaşam ve mahremiyetlerin tamamı ortadan kalkacak.

Trafik suçları, ücretten kaçma veya karşıdan karşıya geçme nedeniyle kara lekeye maruz kalan herkes, artık tüm kamu hizmetlerinden ve haklarından yararlanma hakkına sahip olmayacaklar. Ayrıca, internet etkinliği de davranışı değerlendirmek için kullanılacak.

İnternette kötü şeyler yapan (veya aramaları şüpheli görülen) kişiler kendilerini 'kara işaretli' bulacaklar.

Buna SOSYAL KREDİ PUANI deniliyor.

Şuan ki öncüsü Çin. Ama yakın gelecekte batılı devletlerin de bu sistemi kullanacakları görülüyor.

Olay şöyle;

Her telefonda bulunan akıllı bir uygulama davranışınızı ölçüyor ve yetkililerin iyi vatandaş olup olmadığınıza karar vermesine yardımcı oluyor.

Yolu yanlış zamanda geçip geçmediğinizi, toplum içinde sigara içip içmediğinizi, çöpleri yere atıp atmadığınızı veya anti-sosyal veya uygunsuz olarak kabul edilen herhangi bir şey yapıp yapmadığınızı görmek için kesinlikle her yerde video kameralar var.

Yanlış insanlarla konuşursanız, kredi notunuzun düştüğünü göreceksiniz.

Çin’de her iki kişi için bir kamera var.

Mahşeri bir kalabalıkta olsanız bile çok kısa sürede yüz tanıma sistemiyle ne yaptığınız açıkça görülüyor ve ona göre puanlamanız değişiyor.

Süpermarkete gittiniz yağlı ve obez yapacak yanlış türde yiyeceklere çok para harcadınız, puanınız düşer.

Yerel yetkililer ne kadar geri dönüşüm yaptığınızı ölçer ve çöp kutularına yerleştirilen kameralar, bilgisayarlara ne kadar gıdayı çöpe attığınızı ve ne kadar fazla ambalajı atmak zorunda kaldığınızı söyler.

Evden uzakta olduğunuzda, yetkililer elbette her zaman nerede olduğunuzu bileceklerdir.

Tüm sağlık düzenlemelerine uymadıysanız, toplu taşıma araçlarında seyahat etmenize, herhangi bir yere uçmanıza veya yurt dışına çıkmanıza izin verilmeyecektir.

Sosyal kredi notunuz düşerse borç alamaz, ev satın alamaz veya bir otelde düzgün bir oda rezerve edemezsiniz.

Puanınız düşerse, internet hızınızın yavaşlayacağını göreceksiniz.

Kendi işiniz varsa ve belediye yetkilileriyle görüşürseniz, planlama sorunlarıyla ilgili herhangi bir yardım alamazsınız.

Halka açık yerlerde uygun şekilde giyinmezseniz veya ışıklar size karşıyken karşıdan karşıya geçerken fark edilirseniz, fotoğrafınız çekilecek ve resminiz gösterilecektir. Komşunuzla tartışırsanız, resimleriniz evinizin yakınındaki bir panoya asılır ve utanırsınız. Vergilerinizi geciktirirseniz, düzenli denetimler için not düşeceksiniz, işletmeniz haftada bir kez denetlenecek ve resminiz internette bir utanç panosunda görünecek. İhtiyaç duyabileceğiniz lisansları, izinleri ve kredileri almanın imkansız olduğunu göreceksiniz.

Restoranlarda kameralar, görgü kurallarınızı, yeme alışkanlıklarınızı ve tabakta bıraktığınız yiyecek miktarını inceler - bunların tümü sosyal kredi notunuzu düşürüverir.

Kan verirseniz puan alırsınız, düşük puanlı kişilerle ilişki kurarsanız puan kaybedersiniz, sosyal medyada boş yere vakit harcarsanız veya Hükümeti övmezseniz cezalandırılırsınız.

Et yemek veya uygun olmayan faaliyetlerde bulunmak, halka açık çöp kutularına çok fazla çöp atmak gibi ciddi puan kaybına neden olacaktır. Kutulardaki yüz tanıma kameraları sizi görüp cezalandıracak ve gıda kredisini azaltacaktır.

Bir kimlik zedelenmesine neden olursanız, birisini kim oldukları, nereden geldikleri veya nasıl göründükleri konusunda rahatsız edecek bir şey söylerseniz veya kendilerini iyi hissettirecek bir şey söylemezseniz sosyal kredi puanlarınızı kaybedersiniz.

Herhangi bir mikro saldırganlık gösterirseniz, beyaz ayrıcalık sergilerseniz veya nefret uyandırırsanız, cezalandırılacaksınız. Tehdit edici veya taciz edici veya aşağılayıcı bir şekilde davranırsanız, başka bir kişiye tehdit edici taciz veya hakaret içeren materyalleri ilettiğinizde başınız belaya girer.

Şimdiye kadarki söylediklerim uydurma değil, çok yakın geleceğin dünyası.

Delirdiğimi düşünüyorsanız, siber güvenlik uzmanlarının 21 ülkede (toplam 10.000 kişi) 25 ila 34 yaş arasındaki yetişkinlerin %32'sinin sosyal medya faaliyetleri nedeniyle zaten ipotek veya kredi almakta zorluk çektiğini keşfettiğini bilmelisiniz.

Şimdiye kadar dünya çapında yaklaşık 4,5 milyar insan interneti kullanıyor ve çoğunun sosyal medya hesapları var.

Oldukça korkutucu bu ankete göre, bireylerin üçte ikisinin alışveriş indirimi almak için kendileri veya başkaları hakkında bilgi paylaşmaya istekli olduğunu, yarısının ise havalimanlarında kuyrukları atlamalarına yardımcı olacaksa bunu yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Hükümetler, büyük şirketler ve yerel yetkililer, yüz tanıma kameralarından, havalimanlarındaki biyometrik çalışmalardan, gözetleme uçaklarından ve sosyal medyadan zaten hakkınızda bilgi topluyor.

Bu tam anlamıyla teknokratik durumdur. Sosyal medyada aptalca bir isim veya avatar kullanmak size kesinlikle hiçbir koruma sağlamayacaktır.

Yakında hepimiz Çin'de olanı yaşayacağız.

Çin'de Devlet ve toplum için 'iyi' şeyler yapan vatandaşlar, fotoğraflarının ve isimlerinin yerel bir duvara asılmasıyla ödüllendiriliyor.

Ancak geleceğimiz şu anda Çin'deki yaşam kadar özgür ve kolay olmayacak.

Hızla distopik, dijital bir diktatörlüğe doğru ilerliyoruz.

İyi davranış ödüllendirilir ve kötü davranış cezalandırılır. Ama neyin iyi neyin kötü olduğunu kim tanımlar?

Cesur yeni dünyada, kredi notu düşük olanlar bir santim hareket edemeyecekler.

Propagandayı sorgulayanlar cezalandırılacak. Eğer ceza alırlarsa, kötü insanlar olarak görüldüğü için cezaları daha yüksek olacaktır.

Ve zaten hepsi oluyor.

Bilgisayar oyunları geleceğimiz için bizi eğitiyor.

Sizi bu gerçekle, bu kötü gelecekle baş başa bırakıyorum.

Bunlar size uçuk gelebilir. Gülebilirsiniz. Ama yıllar sonra gülecek miyiz bakalım?

Not: bu konu ile alakalı Black Mirror dizisinin 3.Sezon 1.Bölümü (Dibe vuruş) izlemenizi tavsiye ederim.

Selametle..