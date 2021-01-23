BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  DÜNYA

Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı oldu.

Abone ol

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Microsoft'un kurucu ortağı Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de Covid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim adamlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bill Gates ayrıca aşı olduğu anın fotoğrafını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Polise iftiraya verilen beraat bozuldu
Necat Gülseven kimdir aslen nereli ne iş yapıyor mesleği?
Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi
2. dönem ne zamam başlıyor 2021 geri sayım MEB sayacı
Kenan Evren tablosu elde patladı! 'Satıyoruuuum, satamadım!'
Eksik Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Ahmet Hakan yazdı: Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı
81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 402 şahıs yakalandı
Erdoğan ile görüşen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıkladı ilk kabine toplantısında
Yorumlar