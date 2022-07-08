Berat Albayrak’tan özür dileyin!..

“128 milyar nerede?” yalanına karşı Berat Albayrak’ın CHP’ye açtığı davada verilen tazminata mahkum etme kararı sonrasında söylenecek söz şudur;

“İnsanlığı çıplak olanlara, hiçbir ahlak kuralını giydiremezsiniz…”

Bir kez daha görüldü ki;

Ne utanmaları var!..

Ne siyasi ahlakları!..

Yıllarca o yalan üzerinden siyaset yapanlara, yazı yazıp yorum yapanlara bakıyorum öyle yüzsüzler ki İnsanlıkları birer çıplak haline dönüşmüş ki yüzlerine sesleri çıkmıyor tükürsen yağmur yağıyor der cinse bürünmüşler!..



Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında devleti yönetme mekanizmasının “kontrol ve uyandırıcı” unsuru olarak önemli bir parçası olan Berat Albayrak’ ın nasıl hedef alındığı tescillendi...



Çünkü;

Berat Albayrak'ın “Kim nerede ne yapıyor? “sorusunun cevabını belgeleri ile veren devlet aklı olduğu gerçeği sonrası dönemde ortaya çıkmadı mı?

Liyakat sahibi sorumluluğunu bilen ve o sorumluluğun hakkını verendi…

*



Siz hiç görmüş müydünüz;

Cumhuriyet tarihinde yeraltı kaynaklarının böylesine keşfedildiği dönemi, Nükleer Enerji Santralinin yapıldığını, Karadeniz’de doğalgaz keşfini, Güneş ve Rüzgar enerjilerinin tavan yapmasını, Enerjinin İpek Yolunu hayata geçirilmesini...

Enerjide 100 yılda yapılacak bütün hamlelerin üç yılda yapılıp hayata geçirilmesini, Doğal gazdan faydalanan insan sayısı 40 milyonun üzerine çıkarıldığını, Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 50 seviyesine geldiğini...

Elektrik üretiminin 2/3’ünün yerli ve yenilebilir rüzgâr enerjisinde dünya rekoru kırılarak enerji kaynaklarından karşılanmaya başlandığını, Sondaj gemilerimizin yerli ve milli olarak denizlerimize açıldığını…

Kim yaptı bunları?

Berat Albayrak…

Bunları neden hatırlatıyorum!..

Çünkü balık hafızalıyız!..



Siz hiç görmüş müydünüz;

Finansal saldırı ve yabancı ülke yaptırımlarına, ağır pandemi şartlarına meydan okuyan , İMF’nin kapısına yanaşmayan...

Dünyada bir ABD Başkanını ziyaret ederek baş başa görüşüp, uluslararası piyasalara gözdağı veren ve Türkiye üzerine oynanan finansal saldırıyı ortadan kaldıran bir Hazine ve Maliye Bakanını…

Böyle bir bakandı Berat Albayrak!..



*

Daha ilk günden içlerine sindiremediler!..



Muhalefet ne yazık ki AK Parti içinden de ateşe odun taşıyanları yanında buldu!

Berat Albayrak Doları 7- 8 de, Faizi 8-9'da nasıl tutmuştu!

Sözüm onlara;

Hani istifa ederken bayram edenler vardı ya!

Hani "Berat Albayrak istifa etti. Dolarda sert düşüş başladı" diye ahkam kesenler vardı ya!

Neredeler şimdi?



Kılıçdaroğlu ve Akşener her grup toplantısında “Damat.. Damat..” diyerek adice saldırıyordu ya!..



Tayyip Erdoğan'ın yanındaki Berat Albayrak onları ürküttü!..

Sadece onları değil tabi ki üst akıllarını!..



Çünkü ona vurmak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vurmaktı!..

Çünkü onu devirmek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kanadını kırmaktı!..



Alçakça Berat Albayrak üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürüdüler…



Fitne ürettiler...

Yalana sarıldılar…

Algı operasyonu çektiler…

Hayali senaryolar yazdılar…

Aile değerlerine sardırdılar…

İtibar suikastı yaptılar…

*



Berat Albayrak bu mücadele yalnız bırakıldı!..



Tek başına savaştı!..



Tek başına CHP’ye o davayı açtı!..



Aslında bu davayı AK Parti açmalıydı!..



Çünkü senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar' yalanı CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyasıydı!..



Buna Meral Akşener’de alet oldu!..



Ama hepsinin karşısında başı dik alnı açık bir adam olarak Berat Albayrak çıktı!..



O büyük yalanı belgelemeliydi…

Bunun yolu da hukuktu..



Bunu da ancak kendine güvenen bir cesur adam yapabilirdi…



“128 Milyar dolar nerede?” nin bir itibar suikastı olduğunu belgelemeliydi..

CHP’nin o büyük yalanı ortaya atmasının etki ajanlığından başka bir anlam ifade etmediğini biliyordu Berat Albayrak!..

*



Çünkü;



Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali olma ihtimali yoktu…



Çünkü;



Para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilir bir şekilde ortadaydı. Dönemin koşulları düşünüldüğünde, ekonomi yönetiminin büyük bir başarıydı.…



Çünkü;



Bakanlığı devralmadan önce 98.4 milyar dolar olan rezerv; görevi bıraktığı Kasım 2020 tarihinde ise tarihte örneği olmayan finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen 85.2 milyar dolardı…



Çünkü;



Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar TL'nin üzerinde kâr elde ederek rekor kırmıştı. En önemlisi bu rakamlar son derece şeffaf ve dileyen herkesin ulaşımına açıktı…

*



Ama CHP’nin bir hesabı varsa Allah’ında bir hesabı vardı!..



Berat Albayrak “At izi it izine karıştı” diyerek istifa ederken aslında bugün ortaya çıkan ihanet dahil gerçekleri söylüyordu...



O gün bugün sessiz kalmayı tercih etti…



Ama o alçakça “128 Milyar nerede” yalanının peşini bırakmadı…



Davasını açtı…



Sabırla bekledi..



Ve zaman onu haklı çıkardı…



CHP'nin son yıllardaki en kirli algı operasyonunu çökertti….Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi 60 bin liralık tazminata mahkum etti!..



Berat Albayrak en kötü gününde bile dilinde iki kelime oldu..

"ALLAH BÜYÜKTÜR.."

Bir zamanlar ”Gitsin” diyenler şimdi bakıyorum “Haksızlık yaptık” diyor...



Bu şarkı burada bitmez misali Berat Albayrak yeri ve zamanında geri dönecektir!..

Bekleyin gelecek gelmekte olan!..

Berat Albayrak hem duruşu hem siyasi ahlakı hem manevi duygusu

hem de devlet akli ile bu ülkenin yetiştirdiği yüzde yüz milli ve yerli yüzüdür...





