Başkan Erdoğan Yemen türküsünü söyledi

Erdoğan'ın, İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nın görüntüleri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Metin Şentürk'e, programa gelen görme engelli, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile tanışıp tanışmadığını sorması üzerine Şentürk'ün "Onu gözüm bir yerden ısırıyor Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.

Programa katılan bir anne, dört çocuğundan ikisinin engelli olduğunu söyleyerek, engellilere sağlanan hizmetler için Erdoğan'a teşekkür etti.

Çocuklarının verilen destekler sayesinde eğitim hayatlarında sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden anne, 7'nci sınıfa devam eden görme engelli kızı Ravzanur Koçaker'in aynı zamanda hafız olduğunu, oğlu Emirhan Koçaker'in de 10'uncu sınıfa gittiğini belirtti.

Ravzanur ve Emirhan ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalı kitabını isteyen Emirhan'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalayarak hediye etti.

Engelli sporcuların sorularını yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde Yemen türküsünü söyledi.

Programda, İzmir Depremi'nde Rıza Bey Apartmanı'nda 17 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İnci Okan da kemanıyla müzik icra etti.