Cüneyt Özdemir'den Türk mafyası belgeseli! Yeraltı'nın ilk bölümü yayınlandı

Gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından hazırlanan "yeraltı" belgeseli görücüye çıktı.

Türkiye'de yeraltı dünyasında yaşananlar görünmeyen ve bilinmeyen hikayeler bu belgeselde anlatılıyor. 10 bölümlük belgeselin ilk bölümü yayınlandı. Çeteler yeraltı suç örgütleri yani Türk mafyasının hikayesi belgeselde ilerleyen bölümlerde anlatılacak. mafyanın işleyişi aralarındaki ilişkilere de değiniliyor.



Devlet mafya eksenindeki ilişkiler emniyet dünyasında yaşananlar operasyonlar ve daha bir çok farklı açı ve deneyimli gazeteciler eski emniyet müdürleri ve siyasetçiler tarafından anlatılıyor. Belgeselin müzikleri rahman altın tarafından hazırlandı. Yeraltı belgeselinin bölümleri 10 hafta boyunca Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yayınlanacak.