BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
MEDYA

Cüneyt Özdemir'den Türk mafyası belgeseli! Yeraltı'nın ilk bölümü yayınlandı

Gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından hazırlanan "yeraltı" belgeseli görücüye çıktı.

Türkiye'de yeraltı dünyasında yaşananlar görünmeyen ve bilinmeyen hikayeler bu belgeselde anlatılıyor. 10 bölümlük belgeselin ilk bölümü yayınlandı. Çeteler yeraltı suç örgütleri yani Türk mafyasının hikayesi belgeselde ilerleyen bölümlerde anlatılacak. mafyanın işleyişi aralarındaki ilişkilere de değiniliyor.

Devlet mafya eksenindeki ilişkiler emniyet dünyasında yaşananlar operasyonlar ve daha bir çok farklı açı ve deneyimli gazeteciler eski emniyet müdürleri ve siyasetçiler tarafından anlatılıyor. Belgeselin müzikleri rahman altın tarafından hazırlandı. Yeraltı belgeselinin bölümleri 10 hafta boyunca Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yayınlanacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FOX TV Temizlik Benim İşim Sunucusu Kadir Ezildi'den Katarsis'te 'baba' itirafı: Affetmiyorum!
FOX TV Temizlik Benim İşim Sunucusu Kadir Ezildi'den Katarsis'te 'baba' itirafı: Affetmiyorum!
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Dolara vatandaş müdahale etti! İstanbul Pendik'te kapı kapı gezip 'boykot' başlattılar
Dolara vatandaş müdahale etti! İstanbul Pendik'te kapı kapı gezip 'boykot' başlattılar
Canlı yayında yaptığı mide bulandırdı! Ersan Şen Habertürk’te çok ‘pis’ yakalandı: Twitter yıkıldı
Canlı yayında yaptığı mide bulandırdı! Ersan Şen Habertürk’te çok ‘pis’ yakalandı: Twitter yıkıldı
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu
Güney Koreli gruptan İstanbul konserinde Squid Game kostümüyle Erik Dalı şov
Güney Koreli gruptan İstanbul konserinde Squid Game kostümüyle Erik Dalı şov
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi! Fakirliğimizi satmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi! Fakirliğimizi satmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız
Elkızı 7. bölüm fragmanı
Elkızı 7. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı