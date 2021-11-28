O Ses Almanya'yı 'Yalan'la sallayan Zeynep Avcı 3. turu 'Kıyamam' ile yıkıp geçti

O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısıyla fırtınalar estiren Türk şarkıcı Zeynep Avcı yarışmanın 3. turunu Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısı ile yıktı geçti.

O Ses Almanya'nın ilk turunda seslendiği Yalan şarkısıyla tüyleri diken diken eden Türk kızı Zeynep Avcı, bu sefer de Zerrin Özer'in Kıyamam şarkısını seslendirdi. Avcı, performansıyla yine jüri üyelerinden tam not aldı.





Uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumuyla O Ses Almanya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. İlk turda Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını okuyan ve performansıyla jüri üyelerinin tüylerini diken diken eden yarışmacı, yine herkesi kendine hayran bıraktı.







Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam adlı şarkısını yorumladı. Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı. Şarkıyı okurken duygulanan şarkıcının da gözleri doldu.