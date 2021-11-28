BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
MAGAZİN

O Ses Almanya'yı 'Yalan'la sallayan Zeynep Avcı 3. turu 'Kıyamam' ile yıkıp geçti

O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısıyla fırtınalar estiren Türk şarkıcı Zeynep Avcı yarışmanın 3. turunu Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısı ile yıktı geçti.

O Ses Almanya'nın ilk turunda seslendiği Yalan şarkısıyla tüyleri diken diken eden Türk kızı Zeynep Avcı, bu sefer de Zerrin Özer'in Kıyamam şarkısını seslendirdi. Avcı, performansıyla yine jüri üyelerinden tam not aldı.



Uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumuyla O Ses Almanya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. İlk turda Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını okuyan ve performansıyla jüri üyelerinin tüylerini diken diken eden yarışmacı, yine herkesi kendine hayran bıraktı.



Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez de Zerrin Özer'in Kıyamam adlı şarkısını yorumladı. Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı. Şarkıyı okurken duygulanan şarkıcının da gözleri doldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Canlı yayında yaptığı mide bulandırdı! Ersan Şen Habertürk’te çok ‘pis’ yakalandı: Twitter yıkıldı
Canlı yayında yaptığı mide bulandırdı! Ersan Şen Habertürk’te çok ‘pis’ yakalandı: Twitter yıkıldı
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu
Güney Koreli gruptan İstanbul konserinde Squid Game kostümüyle Erik Dalı şov
Güney Koreli gruptan İstanbul konserinde Squid Game kostümüyle Erik Dalı şov
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi! Fakirliğimizi satmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi! Fakirliğimizi satmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız
Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı
Misafir 4. bölüm fragmanı
Misafir 4. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 49. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 49. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı