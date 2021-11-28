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MEDYA

Canlı yayında yaptığı mide bulandırdı! Ersan Şen Habertürk’te çok ‘pis’ yakalandı: Twitter yıkıldı

Habertürk’te yayınlanan Enine Boyuna programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen’in burnunu karıştırdığı anlar gündem oldu.

Ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programına konuk oldu. Hülya Hökenek’in konuştuğu sırada Ersan Şen’in burnunu karıştırdığı anlar ekranlara yansıdı. Durumu fark eden reji, ekrana Hülya Hökenek’i getirene kadar Ersan Şen burnunda çıkardığı şeyi parmaklarıyla stüdyoya savurdu. Canlı yayında yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

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