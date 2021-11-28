Ankara'da Alparslan Türkeş anmasında kan döküldü! Ortalık bir anda karıştı: Kavga kamerada

ANKARA'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş anmasında yaşanan kavgada kan döküldü.

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Alparslan Türkeş'in 104. yaşına özel anma programında kavga çıktı. Salona giren 50 kişilik grup, sahneyi dağıttı. Tören sırasında yaşanan kavganın sosyal medyada yansıyan görüntülerinde kan döküldüğü görüldü.







Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel yaşanan olayın ardından bir mesaj paylaştı. Yüksel, "Dün Başbuğumuza ihanet edip bugün Milliyetçi-Ülkücü harekete saldırmayı meslek edinenler şunu iyi bilsin ki ülkücüler dimdik ayakta ve hepsinin hesabını bir bir sormaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"Alparslan Türkeş'i 5 bin dolara satmadın mı?"

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, etkinlikle ilgili Twitter hesabından dün "Alparslan Türkeş Vakfı Başbuğumuzu Anma programı düzenleyecekmiş! Konuşmacılar: Muhittin Çolak Şevket Bülent Yahnici Ali Uzunırmak O Halde Soruyoruz? Muhittin Çolak Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i 5 bin dolara satmadın mı? Şimdi çıkıp hangi yüzle Başbuğumuzu anlatacaksın. Ş. Bülent Yahnici Kayınbaban Dündar Taşer Bey ve Başbuğumuzun kabrine gidip de bir dua okudun mu? Şimdi çıkıp Başbuğumuza olmayan vefanı mı anlatacaksın. Başbuğumuzun Ülkücülük MHP'de olur lafına rağmen davayı satıp İP' e gitmedin mi? Şimdi çıkıp da davayı, Başbuğumuzu nasıl sattığını mı anlatacaksın. Bu program için CHP'li belediyelerden destek aldınız mı? Kurduğunuz vakfın sponsoru CHP'li Mansur Yavaş mı? Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir." demişti.





