Hüseyin Çelik: Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istedi

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Atatürk’ün dini kullandığı öne sürüp “Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu” dedi.

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Atatürk’ün dini kullandığı öne sürüp “Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu” dedi. Çelik, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

Atatürk'ün dini bir hassasiyeti yoktu!

Çelik, “Atatürk’ün dini bir hassasiyeti var mıydı?” sorusuna Elif Çakır’dan “Yok” yanıtını aldıktan sonra bu cevabı onaylayıp şunları anlattı:

“Olmadığını ben de, sen de biliyoruz. Zaman zaman böyle dindar bir Atatürk oluşturma çabasındayız ama Atatürk’ün kendisi böyle bir şey istemez aslında…”

Atatürk Diyanet'i kurarken ne planladı?

Bu kez “Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurarken, neye göre kurdu?” sorusunu yönelten Hüseyin Çelik şu açıklamayı yaptı:

“Sünni İslam akıdesine göre kurdu. Atatürk şöyle dedi, ‘Herkes Müslüman olacak, herkes Hanefi olacak, hatta herkes maturidi olacak, fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni, amelde Alevi olacağız, niye?"

Atatürk dini kullanarak...'

"Niye itikatta Sünni olsun, çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu. Halifeler, padişahlar, şahlar, melikler, sultanlar, emirler, monarşinin adının ne olduğu önemli değil hatta cumhurbaşkanları… Kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar, buna Atatürk de dahildir.”