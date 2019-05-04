Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye Teknoloji Buluşmaları'da önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin iş yapma şekilleri ve rekabet koşullarının dijitalleşmeyle değişen yeni dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki 4'üncü durağı Balıkesir oldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, ‘KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat’ temasıyla gerçekleştirildi.

''KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 4 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında, KOBİ-Gel programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktıklarını belirtti. Varank, beklentilerinin üzerinde olan bin 742 proje başvurusu gerçekleştiğini ifade ederek, “Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si ise bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı, çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz” dedi.

'Proje bazlı ilerleme'

Önümüzdeki dönemde somut proje bazlı ilerlemenin, hem sürecin yönetimini, hem de oluşan etkiyi ölçme açısından daha etkili olacağını düşündüklerini kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi:

“TOBB ve diğer iş dünyası kuruluşlarının yer aldığı dijital dönüşüm platformunun da proje bazlı çalışmasında yarar olduğuna inanıyoruz. Bu işin liderliğini bakanlık olarak bizler sürdürmeye devam edeceğiz. İş dünyası kuruluşlarımızın proje önerilerini de bu projelerin fizibilitesi ve üreticiye katma değeri açısından tartışmak işitiyoruz.

'Az laf çok iş' ilkesiyle hareket etme derdindeyiz'

‘Az laf, çok iş’ ilkesiyle yol almanın derdindeyiz. Tabi başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sene İŞKUR ile bir protokol imzaladık. Böylece dijitalleşme alanında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesini dijitalleşme ile kaybolacak mesleklerde çalışanlara farklı beceri ve yeteneklerin kazandırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İşletmelerin dijital skorlarını yükseltebilmelerinin yolları, e-ihracat süreçleri, dijital pazarlama teknikleri ve verimlilik artırma konularının masaya yatırıldığı etkinlikte açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan yaptı.