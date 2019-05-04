Süper Lig'de kritik maçların tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta programı açıklandı. Buna göre; Trabzonspor - Beşiktaş 18 Mayıs Cumartesi 19:00'da, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ise 19 Mayıs Pazar 19:00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:

32. Hafta

10 Mayıs Cuma:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

33. Hafta

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)