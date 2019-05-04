Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması bugüne kadar hep sustum artık yetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili "Bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde tartışmalı İstanbul seçimleri vardı. Şaibe olduğu gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, YSK'yı da muhalafetin tehdit diline yanıt vermemekle eleştirdi.

Bu seçim yenilenmeli

"Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz." şeklinde konuşan Erdoğan, "Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli." dedi.

Hep sustum artık yetti

Dünyanın birçok yerinde yarım puanla olduğu yerlerde bile seçimlerin yenilendiğini belirten Erdoğan, "Bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor?

Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yi aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir.

Milli irade karar versin

Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit.

Memur noktasında sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse ve bunun üzerinde hala neyi düşünüyoruz? Maalesef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki bunu bizden kaymakamlar istedi. İsteyebilir. Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmışsa sen bu yanlışı uygulamak zorunda değilsin ve bu yanlışa da hak vermek durumunda değilsin. Çünkü yasa ortada. Ne diyor yasa? Memur diyor, yani 657."

Erdoğan, "Ülkenin hiçbir meselesinin çözümüyle ilgili en küçük bir tespitleri, teklifleri, projeleri olmayanları, allayıp pullayıp millete umut olarak pazarlayanların taktiği çökmeye mahkumdur." diye konuştu.

CHP'den YSK üyelerine: Yüzünüze tükürürler CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul seçimlerindeki usulsüz işlemlerle ilgili açılan soruşturmalarla ilgili şunları söylemişti: "YSK’nın saygıdeğer üyeleri, Anayasa’dan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun kullanmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler."

Beka vurgusu

Bu meseleni bir beka meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz, izlediniz. Daha şimdi bile söyledikleri ne, Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Bu kadar her şey açık ortada. Böyle bir beka meselesi ortadayken buna sesimizi çıkarmayacak mıyız? Öyle kolay kabul edilebilir bir şey değil." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nı bozamayacaksınız

Önlerinde yaklaşık 4 yıllık icraat dönemi olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ortak paydası altında birliğimizi güçlendirerek önümüzdeki dönemi en verimli şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum; boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz Cumhur İttifakı olarak el ele vererek aynı kararlılıkla yolumuza devem edeceğiz. Yapısal reformların hazırlıklarını hızla yapıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat istihdam konusunda hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde duruyoruz. "