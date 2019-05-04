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Süleyman Soylu Hakkari'de Foto Safari ve Doğa Sporları festivaline katıldı

Süleyman Soylu Hakkari'de Foto Safari ve Doğa Sporları festivaline katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de düzenlenecek "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katıldı.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

Çocuklara oyuncak dağıtttı

Sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Soylu, etrafını saran çocuklara oyuncak dağıttı. 

Daha sonra "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılmak üzere Çukurca ilçesine hareket eden Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve bazı gazeteciler eşlik etti.

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