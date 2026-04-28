Bakan Kurum, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Ayan ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Nilhan Ayan ile bir araya geldik. Daha yeşil, dirençli ve yaşanabilir şehirler için fikir alışverişinde bulunduk, sürdürülebilir gelecek hedeflerimize dair atılacak adımları ele aldık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."