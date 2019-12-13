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Azerbaycan'dan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararını, 'kasıtlı ve yasal bir temeli olmayan belge' olarak değerlendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu karar metninde bilimsel ve tarihsel olarak çelişkili ve şüpheli kaynaklara atıfta bulunulmasının, bu kararın acemice hazırlandığını ve sadece Ermeni lobisinin kirli amaçlarına hizmet ettiğini kanıtladığı belirtildi.

Tarihin, tarihçiler tarafından objektif şekilde araştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Senatosu, bir asır önce yaşandığı iddia edilen olayları siyasi olarak değerlendirmesine rağmen Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı devam eden askeri saldırısını, işgal altındaki bölgelerde 1 milyondan fazla Azerbaycanlıya uygulanan kanlı etnik temizliği ve Hocalı soykırımına gelince susuyor ve çifte standart sergiliyor. Bu kararı, kasıtlı ve yasal bir temeli olmayan belge olarak değerlendiriyoruz. ABD Senatosunun kararı, tarihin sahteleştirilmesi ve siyasi baskı aracı olarak kullanılması girişimidir."

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