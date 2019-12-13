Mustafa Cengiz'den TFF'ye tepki

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel ofisinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile buluşmasına tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2. Başkanı Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte yaptığı toplantının ortaya çıkmasının üzerine açıklamalarda bulundu ve tepki gösterdi.

Bu toplantının kendilerine rahatsızlık verdiğini kaydeden Galatasaray başkanı, "Futbol federasyonu başkanı, başka bir kulübün yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla bir araya gelebilir, görüşebilir. Gayet doğru, bilgi açısından. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Biz Nihat bey ile de görüştük, hiçbir sorun yok, resmi olmayan bir makamda, yani TFF Başkanı'nın ya da MHK'nın olmayan bir odada, özel bir büroda siz, TFF Başkanı olarak, mensubu olduğunu eski bir kulübün 2. başkanı iken, bir kulüp başkanı ya da 2. başkanı ile görüşebilirsiniz, iyi niyetli bakıyoruz ama orya MHK Başkanı da katılırsa ki onun da yardımcısının geldiği iddia ediliyor, 2,5 saat konuşma yaparlarsa, ben yarışan bir kulüp olarak bundan rahatsız olurum." dedi.

"TFF başkanı ayrım, öncelik yapamaz"

Nihat Özdemir'in tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Cengiz, TFF Başkanı, bütün kulüplerin başkanıdır, asla eski takımına, söylemde bile ayrım, öncelik yapamaz, espri bile yapamaz, yapmaması gerekir. Tamamen bağımsız olmalı, bizim beklentimiz bu. Bu toplantı inşallah bir takım yanlışların konuşulmasına da vesile olmaz." diye konuştu.

VAR sisteminin Türkiye'de bozulduğunu söyleyen başkan, "Özellikle biz VAR sistemini bozduk maalesef. Biz elle gol atılacağını öğrendik. VAR'da oturan hakem de, hepimizin uluslararası başarılarından övündüğümüz bir hakem, şok yaşadık. VAR odasın a 20 kamera varsa, 20 görüntü akar. O görüntülere teknik sorumlular bakar ve hakemler kameraları ister. Siz bunları hazırlayıp yayına veremezseniz, eksik görüntü çıkar. Ben kasıt var, bir takımın fanatik taraftarı saklıyor demiyorum. TFF'nin fiziki altyapısı iyi olmasına rağmen kişisel olarak hazırlanamadı. Hakemler de hazırlanamadı." ifadelerini kullandı.

"Hakem görmeden elle de atılıyor"

Kamera kalitesinin yeterli olmadığını belirten Mustafa Cengiz, "Sezon öncesi toplantıya Oğuz Sarvan ve ekibi de geldi, hakemin VAR'a gitmesi sicillerini kötü etkiliyor dedi. Böyle bir şey yok. Bunu düzeltmek insani bir şey, VAR'a gitmekten neden korkuyorsun? Gerçi VAR'a gitmekten biz de korkuyoruz artık, diagonal çizgiler çiziliyor VAR'da. Elle çizilen çizgi oluyor, hakem görmeden elle de atılıyor ya, Tanrı'nın eli. Futbolcunun topa vurduğunu gösteren küçük bir kare vardı, o topa baktığınız mı? Top orada Amerikan futbol topu, elips durumda top. Yayıncı kuruluşa soruyorum, kameraların frameleri iyi olsa, o topu görürsün. 2 milisaniye oynatırsan ofsayt görülür. Orada 60'lık, 120'lik kameralarla çekerseniz top bombe yapar, vuruş anını göremezsiniz. Yayıncılık 4K'ya gidiyor artık, onu bulamıyorsanız 120 yapın da bari 2K olsun. TFF çok masraf etti VAR odası için, paralarını da kulüpler ödüyor, onu da söyleyeyim." mesajını verdi.