Ayrıntılar belli oldu! 4 milyon haneye doğal gaz desteği

Yakacak desteğinin ne kadar olacağına ilişkin soru cevabını buldu. Doğrudan kişilerin destek hesaplarına yatırılacak destekten 4 milyon hane yararlanacak. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık yılda iki taksit halinde verilecek desteğin 450-1150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturasından kömür yardımına, engelli maaşından yaşlılık aylığına kadar 40'ın üzerinde sosyal yardım programı uygulanıyor. Devlet, ihtiyaç sahiplerine ısınma desteği olarak kömür yardımı yapıyordu. İhtiyaç sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak, hem de çevreye katkısı düşünülerek ısınma desteği olarak doğalgazın da verilmesi kararlaştırıldı.

Sabah'ın haberine göre doğalgaz desteği için Enerji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan çalışmalar neticelendirildi. 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelerin ısıl haritası çıkarıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinin detaylarını anlattı:

Doğalgaz desteği için Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alınacak. Mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerimizi yapılacak. Sosyal yardım başvurularının tamamını e devlet üzerinden yapmak mümkün. Doğalgaz desteği için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde kendilerine gerekli yönlendirmeler yapılacak. Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak.

Ödeme miktarı ısıl haritaya göre yapılacak

81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Doğalgaz desteğini ısıl haritaya göre hane başına ödenecek. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki bir ısınma ihtiyacı aynı değil. Bakanlık çalışanları bu yüzden ısıl harita çalıştılar tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yaptılar. Bu kapsamda hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası bir destek sağlanacak. Bu ödemeler iki eşit taksitte yapılacak. Ödemeler Mart ve Ekim aylarında yatırılacak. Yılın kış dönemine denk gelen 6 ayını ikiye bölerek üçer aylık dönemlerde yılda iki kez desteklemiş olacak. Yılın 6 ayına dönük bir haritalama yapıldı. Geriye dönük ödeme olmayacak. Hükümetin kömür desteği de buna benzerdi.

Devlet, kömür yardımının 2 katından fazla bir destek vermeyi istiyor. Hedef 4 milyon haneye doğalgaz desteği ulaştırmak. Halihazırda 1,8 milyon haneye kömür desteği veriliyor. Bu kapsamda sadece kömür yardımı alanlara destek verilmiş olmayacak. Daha genel bir kitleye destek verilecek. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörülüyor. Ödemeler de bölgesine göre değişecek.