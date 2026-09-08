Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar! Anne Gülhan Ünlü: Bir kez daha yıkıldım....

Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren adli süreçteki çocuk E.Ç. hakkında 3 suçtan toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı verilerek, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki anne Gülhan Ünlü, cezada indirim istemediklerini söylediğini ancak cezada indirim yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Adalete bir kez daha güvenelim mi? Bilmiyorum. Hala bunlara 'çocuk' diyorlar. Hala anlayamıyorum. Bizim çocuklar toprak altında yatıyor. Silahtan, uyuşturucudan, torbacılıktan her şeyden bahsedene çocuk diyorlar. Ama ölenin hakkını savunmuyorlar. Diğer azmettiricilerle alakalı savcılık soruşturma açacak. Bıçakta sadece katilin ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda, daha fazla söyleyebilecek bir şeyim gerçekten yok. Bir kez daha yıkıldım. Burada bir kez daha parçalandım. Allah'tan başka güvenilecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine güveniyorum. Atlas'ın hakkı bugün yine burada savunulmadı. Bizi cezalandırdılar. İnfaz kanununda değişiklik istiyoruz. Bari oradan yüzümüz gülsün. Aylardır mücadele ediyoruz."