Atlas Çağlayan davasında karar açıklandı! İşte 14 yaşındaki sanığa verilen ceza

İstanbul Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında 14 yaşındaki sanık E.Ç., 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCILIK 21 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS İSTEMİŞTİ

Davada ilk duruşma 9 Haziran’da yapıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, E.Ç.’nin 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

OTOPSİ RAPORUNDA İKİ BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

Otopsi raporunda Çağlayan’ın vücudunda iki adet kesici-delici alet yarası tespit edildiği, göğüs bölgesinde geniş kesici-delici alet yaralarının bulunduğu belirtildi. Söz konusu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

TELEFONUNDA SİLAH VE ÇAKI FOTOĞRAFLARI BULUNDU

E.Ç.’nin cep telefonunda yapılan incelemede ise elinde silah bulunan birden fazla fotoğrafın yanı sıra tek başına silah fotoğrafları ve bir çakı fotoğrafı bulunduğu belirtildi.