Atatürk'ün CHP'sini İnce'mi, Kılıçdaroğlu'mu temsil ediyor.

CHP’ye ne demişti Muharrem İnce…



“Madem Kemal Bey’in oyu yüzde 58, madem seçimi kazanıyorsunuz.

Benim oyum da size göre yüzde 2 değil mi?

Öyle diyorsunuz!..

O zaman neden bana ‘çekil’ diyorsunuz.

Buyurun seçimi kazanın. Bana ihtiyacınız yok ki…”

Güzel bir ders vermişti...

Belli ki Kemal Bey ve parti kurmayları hala Muharrem İnce’yi tanıyamamış!..

Görülmüştür ki…

Muharrem İnce’nin;

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kaset operasyonu ile ele geçirdiği, etnik, mezhep ayrımı yaptığı, Atatürk Milliyetçilerini bir, bir dışladığı, Dersim merkezli bir yönetim yapısı kurup partiyi ele geçirdiği, küresel aktörlerin oyuncağı haline getirdiği, terör örgütlerinin desteklediği CHP’si anlayışı ile uzaktan yakından ilişkisi yok!

Olmadığı içinde zaten CHP'den koptu değil, koparıldı!..

Muharrem İnce;

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ulus devlet anlayışı üzerine kurduğu sözde değil özde altı okun gerekliliğini yerine getiren CHP’nin adamı…

Etnik ve mezhep kimlik siyaseti yapmaz!..

Terör örgütleri ve bölücülerle işi olmaz…

HDPve FETÖ ile bir araya gelmez!

Milli politikalarda siyaset üstü davranır..

Bülent Ecevit ve Deniz Baykal misyonu taşır…

Parti yönetiminden Atatürkçüleri dışlamaz!



Muharrem İnce;



Anayasanın kırmızı çizgilerine sımsıkı bağlı, Türk milleti kimliği ile gurur duyan, Cumhuriyet ilkelerinden asla taviz vermeyen, üniter devlet yapısını tavizsiz sahiplenen bir devlet aklıdır..



Siz bunları Kemal Bey’de asla göremezsiniz…

*

Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki devlete bakış farkı siyah ile beyaz kadar farklıdır..

Yıllar önce canlı yayında “Biz Atatürk’ün CHP’si değiliz” diye itiraf eden kimdir!… Kemal Bey..

Atatürk’e “Kefere” diyeni Genel Başkanı yapan kim?

Kemal Bey…

“Atatürk’ün itleri” diyen Sırrı Sakık ile seçim işbirliği yapan kim?

Kemal Bey!..

Atatürk’e “ Dersim katliamcısı” diyenlere tek kelime demeyen kim?

Kemal Bey!..

Genel Merkezinde bir bölücü danışmanına arkasındaki Türk bayraklarını kaldırtıp özerklik açıklaması yaptırtan kim?

Kemal Bey!..

Partiye ömürlerini veren Atatürkçüleri bırakın yönetimde tutmayı milletvekili yapmayan kim?

Kemal Bey!..

HDPKK'nın artık her gün ortaya dökülen "Özerklik gelecek.. 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." açıklamalarına tek kelime etmeyen kim? Kemal Bey...

Sahi terör örgütü PKK dağdan alenen Kemal Bey için nasıl oy istiyor!

Onun için Muharrem İnce’den kimse Kemal Kılıçdaroğlu olmasını beklemesin. Muharrem İnce Atatürk’ün mirasına sahip çıkan, Kemal Kılıçdaroğlu ise o mirası yok eden iki ayrı siyasi kimliktir…



Muharrem İnce’ye “Oyları bölüyorsun” diye saldıranların, hakaret edenlerin kimliğine o nedenle iyi bakmak gerekir!..

CHP yönetiminde sözde değil özde kaç Atatürkçü var!..

*

Bakın!..

Kemal Beyin yol arkadaşları, ortakları Yeşil Sol Parti yani HDP'nin seçim beyannamesinin ikinci sayfasında Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti için ne deniyor.

"Bu iktidarı gönderecek, Demokratik Cumhuriyeti kurarak " YÜZYILIN FELAKETİNE" karşı Demokratik Cumhuriyet Yüzyılını başlatacağız"

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete "Yüzyılın Felaketi" diyorlar..

Kemal Bey ve masasından ses yok!..

Şimdi bu tablonun içine Muharrem İnce'de çekilmek isteniyor!

Daha düne kadar Muharrem İnce’yi ciddiye almayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir anda ortaya çıkan Muharrem İnce aşkının ve soluğu kapısında almasının nedeni ne?

Çünkü..

Muharrem Bey sol tarafta özellikle genç nesilde yükselen değer ve her geçen gün üzerine koyarak geliyor!..

Anketlere göre Memleket Partisi’nin oy oranı hem SP’den hem DEVA’dan hem Gelecek Partisi’nden hem de DP’den daha fazla.

Öyle ki 4 partinin oy oranı Muharrem İnce’nin oy oranı kadar değil!..

4’ü bir İnce yapmıyor!..

Oy oranı her geçen daha da yükseliyor.

Çünkü Meral Akşener’den kaçan oylar Muharrem İnce’ye gidiyor…

İYİ Parti düşüyor…

Memleket Partisi yükseliyor…

CHP trolleri İnce’ye saldırıyor!..

Çünkü tırnakları ile kazıyarak geliyor Muharrem Bey…

Dün “Onun desteğine ihtiyaç yok” diye ciddiye almayanlar bugün öyle bir alıyor ki!..

Futursuzca saldırıyorlar!..

*

Muharrem İnce’yi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ayıran en önemli fark ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her defasında vurgu yaptığı “Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak” ülküsünü siz bugüne kadar muhalefet partilerinin ağzından duydunuz mu?

Yok!

Çünkü HDP içlerine kaçmış!

Ama 6 artı 1 masa dışındaki muhalefette “Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Devlet” yapısını açık yüreklilikle sahiplenecek tek adam Muharrem İnce’dir...

Peki arkasında kim var?

Gençler var…

Nereden nereye!..

“Gel bakalım Muharrem” den “Gel Bakalım Kemal Bey” e geçiş çok ama çok anlamlı olmuştur..

Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki fark ne?



Sadece Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil bütün muhalefet partisi Genel Başkanları arasındaki fark yüzde yüz milli ve yerli olan tek muhalefet Genel Başkanı olmasıdır!..

İşte bu nedenle yükseliyor!..

Yükselecekte!..



“Ya Kemal Bey lehine çekilirse” diyenler olacaktır!..

Bu siyaset!..

Ama...

Muharrem İnce duruşundan çark edip birileri gibi tükürdüğünü yalamaz!..

Çünkü Kemal Beyin son dakikaya bıraktığı İnce görüşmesi görülmüştür ki İnce'yi zorda bırakıp yükselen değerini aşağıya çekmekmiş!.

Yani tiyatro!..