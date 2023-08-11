ATA diye kastedilen Kapalıçarşıda Satılan Tam Ata mı acaba?

Disney +’ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı pek çok bakımdan çok hayırlı oldu..

1) Başı dara düştükçe Atatürk süveteriyle poz veren tayfanın maskesini fena düşürdü..

2) Lüzumlu/lüzumsuz Atatürk hakkında sert eleştiriler yapanların bir dış atak karşısında birlik olmasını sağladı..

**

Evet, ‘hayırlı oldu’ deyince itiraz edebilirsiniz. Ama ne yapabilirim?!..

Bu sahte Atatürkçülerin önceliğinin, paranın üzerindeki Atatürk resmi olduğunu göstermesi bakımında çok hayırlı oldu..

**

Barış Manço 35 sene evvel bu takımın entelektüel duruşunu nasıl anlatmıştı, hatırlayın;

En sevdiği şair Mehmet Akif

Bir abide, Fatih Sultan Mehmet

Hayranım dediği Sinan, bir de Mevlana

Beş Akif bir saat kulesi

İki kule bir Fatih

Beş Fatih bir Mevlana

İki Mevlana bir Sinan

İşte Barış Manço’nun ‘bilmece’sinde konu ettiği bütün bu değerlerimiz, bazıları için paranın üzerindeki kıymeti kadar…

**

Daha açık ifade edeyim..

Lafa geldi mi; “Cumhuriyetimizin banisi Mustafa kemal Atatürk’ün izindeyiz” diyen.. Ama onun şiarı kabul edilebilecek olan ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünü yok sayan bir kesim var karşımızda.. Bağımsızlık sadece lafta onlar için.. Ne kadar bağımlı olabilirlerse o kadar güçlü sayıyorlar kendilerini..



Sen yerli ve milli savunma sanayine karşı olacaksın, başın derde girdiğinde İngilizce tweet’ler (X’ler) atıp Çanakkale’ye gömdüğümüz adamlardan müdahale isteyeceksin, emperyalizmin bu topraklarda yapmaya çalıştığı ne varsa ona gönüllü hizmetkâr olacaksın sonra çıkıp ‘Atatürk’ diyeceksin.. Olmaz..

Böyle olmaz..

**

Bak Disney denilen çok uluslu şirket tek bir hamlesiyle aynıları aynı yere ayrıları ayrı yere koymayı becerdi. Rakımızı içelim, leblebimizi atalım, balolarda vals yapalım, baklava desenli süveter giyelim, ama çıkarlarımızla değerlerimiz çakışırsa, çıkarlarımızı seçelim.. Hani diyordu ya Yılmaz Özdil; “Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!” diye.. Şakası bile korkunç.. Ama şehit kanıyla sulanmış topraklarımız için böyle laflar edilebiliyor…

**

Dün bir dizi oyuncusu, “Ben bir Ata kızıyım..” demiş Disney sorusu üzerine.. Bu başörtüsü karşıtlarının başı sıkıştığında ‘benim de babaannem başörtülü’ demesi gibi bir şey sanırım.. “Ben Ata kızıyım”… İşte o Ata öyle anlaşılıyor ki, kapalıçarşıda satılan tam Ata galiba…