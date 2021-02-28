Arda Turan'ın sözleşmesi uzayacak mı? İşte dikkat çeken detay
Galatasaray'da Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.Abone ol
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 yenerek zirve yarışında hata yapmadı.
Bu arada Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın da sözleşmesinin yenilenmesine 5 maç kaldı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.
5 milyon TL maaş alacak
Arda Turan'ın sözleşmesinin uzaması halinde 5 milyon TL maaş alacağı da bildirildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.