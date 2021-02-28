Arda Turan'ın sözleşmesi uzayacak mı? İşte dikkat çeken detay

Galatasaray'da Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 yenerek zirve yarışında hata yapmadı.

Bu arada Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın da sözleşmesinin yenilenmesine 5 maç kaldı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların kalan 14 maçının 5'inde sahaya ilk 11'de çıkarsa mukavelesi otomatik uzayacak.

5 milyon TL maaş alacak

Arda Turan'ın sözleşmesinin uzaması halinde 5 milyon TL maaş alacağı da bildirildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.