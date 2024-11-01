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Arda Güler'in neden süre alamadığı belli oldu teknik heyetten bir isim açıkladı

Arda Güler'in neden süre alamadığı belli oldu teknik heyetten bir isim açıkladı

Real Madrid'de beklenen süreleri alamadığı için tartışmalara neden olan Arda Güler için teknik heyetten bir antrenör tarafından yapılan açıklamada Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilip Arda'nın da ilk 11'de başladığı durumda teknik ekibin, takımın dengesinin bozulacağı endişesinin yaşandığı vurgulandı.

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için dikkat çeken bir haber yayınlandı. The Athletic'in haberine göre; Real Madridli taraftarların özellikle sosyal medyada Arda'ya daha fazla forma şansı verilmesi için Ancelotti'ye baskı yapıldığından bahsedildi.

Buna karşın Arda'nın düzenli forma şansı bulamamaktan şikayetçi olmadığına ve kendisine zamanın geleceğine inandığına dikkat çekildi.

Antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılan haberde Arda'nın, Mbappe ve Vinicius'un birlikte ilk 11'de yer almasından dolayı forma şansı bulamadığı vurgulandı.

Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilip Arda'nın da ilk 11'de başladığı durumda teknik ekibin, takımın dengesinin bozulacağı endişesi yaşadığının altı çizildi.

Real Madrid'de Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Mbappe ve Vinicius'un dokunulmaz olduğu, bu durumun Arda'nın oynamasını zorlaştırdığı da iddia edildi.

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