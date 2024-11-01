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Dükkan kan gölüne döndü! Kayınpeder damadını öldürdü ardından intihar etti

Dükkan kan gölüne döndü! Kayınpeder damadını öldürdü ardından intihar etti

Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinde çıkan tartışmada damadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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Mega Center'de tarım ilaçları satışı yapan Ekrem Girgin (50), dükkanda çalışan damadı Arbin Timur (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen kavgada Ekrem Girgin, damadını silahla öldürdü. Girgin, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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