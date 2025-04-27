Ankara'dan sinyaller geliyor dedi açıkladı! İmamoğlu duruşması canlı mı yayınlanacak?

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de katıldığı programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davalarının canlı yayınlanma olasılığına dikkat çekti. Yarkadaş, Ankara'da bu yönde bir eğilim olduğunu belirtti. Yarkadaş, ayrıca PKK'nın fesih kongresiyle ilgili de rakam verdi...

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Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’nda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB ve Ekrem İmamoğlu soruşturması kapsamında davaların canlı yayınlanabileceğini söyledi.

Barış Yarkadaş, CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması talebini hatırlatarak, Ankara'daki gözlemlerine göre iktidar tarafında bu yönde bir eğilim olduğunu ifade etti.

“TRT’DE CANLI YAYINLANMA EĞİLİMİ VAR”

CHP'nin davaları “siyasi bir hamle” olarak gördüğünü, AK Parti'nin ise bu iddiaları reddederek, olayın kendileriyle ilgisi olmadığını savunduğunu belirtti. Ayrıca, duruşmaların yayınlanması durumunda kimsenin şaşırmaması gerektiğini de ekledi. Yarkadaş, “Özgür Özel 'Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaları TRT'de canlı yayınlansın' dedi. Ankara'dan edindiğim izlenim İmamoğlu ve arkadaşlarının duruşmalarının televizyondan en azından TRT’de canlı yayınlanma eğiliminin olduğu görülüyor iktidar cephesinde. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi operasyon olduğu yönünde kararlı. AK Parti de ‘Bu işin bizle ilgisi yok, siyasi operasyon değil’ diyor. Yayınlanırsa şaşırmayın.”

"CHP YANLIŞ SİYASET YAPIYOR"

Programda yer alan diğer katılımcılar da konuyla ilgili farklı görüşler dile getirdi. Gazeteci Yazar Nuray Başaran, "Hiç kimse dokunulmaz değil. CHP yanlış siyaset yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Hukukçu Ertuğrul Akar ise "Genç kardeşlerime öğüt bırakıyorum, bir şey tartıştığınızda CHP karşı çıkıyorsa, yapın. Doğrusu odur. Başarılı olmak CHP'nin söylediklerinin aksini yapmaktan geçer." dedi.