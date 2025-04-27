BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Ercan'dan yeni açıklama "Beklenen en büyük deprem..."

Ahmet Ercan'dan yeni açıklama "Beklenen en büyük deprem..."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından ortaya atılan deprem tahminleriyle ilgili konuştu. Trakya bölgesi ve İstanbul için tahminlerini aktaran Ercan, "7,5-8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır" dedi.

Abone ol

İstanbul'da Silivri açıklarında yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6.2'lik deprem, beklenen büyük Marmara depremi korkusunu yeniden tetikledi. Deprem sonrası birçok uzman, yaşanan ve beklenen depreme ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Bilim İnsanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla depreme dair 8.0 büyüklüğü gibi tahminlerin bilimsel tutarsızlık içerdiğini dile getirdi

"BİLİMSEL TUTARSIZLIK İÇERİYOR"

"Son olan M6,2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan olusmuyor. Dolayisıyla M7,5-M8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır.

Son gelinen nokta 1999'dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kirilma olacak. Beklenen en büyük deprem M7,0-M7,2Son deprem de kırk boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6,9-M71e düşmüs, İstanbul kolunda ise M6,4-M6,7 arası iki deprem."

ÖNCEKİ HABERLER
Nihat Kahveci'den Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında çarpıcı iddia
Nihat Kahveci'den Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında çarpıcı iddia
Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Bu akşam Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon çekilmiştir
Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Bu akşam Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon çekilmiştir
53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kocaeli'de feci kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Kocaeli'de feci kaza! Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Arda Güler'in asisti yetmedi olaylı İspanya Kral Kupası finalini Barcelona kazandı
Arda Güler'in asisti yetmedi olaylı İspanya Kral Kupası finalini Barcelona kazandı
Kartepe'de polis memuru derede ölü bulundu
Kartepe'de polis memuru derede ölü bulundu
Prof. Dr. Bülent Evren Erkul'dan ses teli sağlığı için 11 öneri
Prof. Dr. Bülent Evren Erkul'dan ses teli sağlığı için 11 öneri
Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullarda ilk ders: Afet eğitimi
Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullarda ilk ders: Afet eğitimi
Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci bursluluk sınavına girecek
İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci bursluluk sınavına girecek
Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin borcunu açıkladı
Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin borcunu açıkladı
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu!
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu!