Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı

ANKARA Keçiören'de silahlı çatışma sonrasında hastaneye kaldırılan hastanın vefat etmesi üzerine hasta yakını ailelerin müdahale odasına saldırdığı ve sağlıkçıların kendilerini bir odaya kapatarak barikat kurmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan biri öldü. Bunun üzerine hasta yakınları, hastane acilindeki sağlık personeline saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar, canlarını zor kurtardı.

Sağlık personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık emekçilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.