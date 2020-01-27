ANASİS AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman araştırması yapıyor. AÖF bahar dönemi kayıt işlemleri 27 Ocak yani bugün başlıyor ve 31 Ocak'a kadar devam edecek. Peki AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl olur?

AÖF sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözler AÖF bahar dönemi 2020 kayıt yenileme işleminde.

Anadolu Üniversitesi, “2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu” yayımladı. Yapılan duyuruda; “Kayıt Yenileme Esasları” ve “Kayıt Yenileme İşlemleri” paylaşıldı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesinde 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gün ve 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;

• 8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 27-28 Ocak 2020 Pazartesi‒Salı

• 6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 29 Ocak 2020 Çarşamba

• 4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 30 Ocak 2020 Perşembe

• 2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2020 Cuma

• Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 27 Ocak 2020 Pazartesi; 8. Yarıyıl ve üstü öğrencileri 28 Ocak 2020 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

Kayıt yenileme ücreti: Kayıt Yenileme Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Öğrenci İşlemleri: 1- Öğrenci, 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki

I. öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

• “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

• “Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

• “Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

• “Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir. Kayıt Yenileme Haftası:(27-31 Ocak 2020) 2- Öğrenci; şifresiyle ANASİS’e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir. 3- Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir.