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Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk sosyal medyadan takıma veda etti. 3 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen milli savunmacı paylaşımında, "Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadelerini kullandı.

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3 sezondur Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla kısa süre içinde temaslara geçmesi bekleniyor.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor
Göztepe'ye veda eden Alpaslan Öztürk'ün adı, son dönemde sıkça Fenerbahçe ile anılıyor. Stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan oyuncuya yönelmesi bekleniyor.

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