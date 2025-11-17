Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Suriye lideri Şara'yı ülkesine davet etmesinin nedeni belli oldu

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in "iç savaş bitti, geri göndermeye başlayabiliriz" açıklaması, Almanya'daki on binlerce Suriyelinin geleceklerinden endişe duymasına yol açtı.

Abone ol

Almanya Başbakan Friedrich Merz'in Suriye'de iç savaşın sona erdiğini vurgulayarak "Artık onları geri göndermeye başlayabiliriz" demesi, ülkedeki Suriyelilerde endişe ve tepkilere yol açtı.

Savaştan kaçarak sığındıkları Almanya'da yeni bir hayat kuran Suriyeliler, henüz güvenliğin tesis edilemediği, halkın yüzde 70'inin insani yardımlara muhtaç olduğu ülkelerine zorla geri gönderilmekten korkuyor.

Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar bile avukatlara başvurarak, "Beni de geri gönderebilirler mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Merz'in bu çıkışının gerisinde ne yatıyor? Suriyeliler zorla geri mi gönderilecek?

Merz, Şara'yı Berlin'e davet etti

Hristiyan Demokrat (CDU) Friedrich Merz, kamuoyunda tartışmalara yol açan açıklamasında Suriyeli sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyeceklerini düşündüğünü, bu olmazsa devletin imkanlarını kullanarak bu geri dönüşleri zorlayabileceklerini söyledi.

Suriyeli sığınmacıların geri dönerek ülkelerinin yeniden inşasına destek vermesi gerektiğini savunan Merz, "Bu insanlar olmadan Suriye'nin yeniden imarı mümkün değil. Almanya'da olup da ülkeye dönmeyi reddedenleri elbette yakın gelecekte geri gönderebiliriz" dedi.

Hatta Merz, Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini, onunla Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi planlarını ele alacaklarını açıkladı. (BBC Türkçe)