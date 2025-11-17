BIST 10.566
Rumların sınırda bayrak yakmasına KKTC'den tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Rumların sınırda KKTC bayrağı yakma eylemlerini şiddetle kınayarak, "Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki 'Rum Eğitim Sistemi', örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılıyor." ifadesini kullandı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin, III. Makarios’tan devraldıkları "Megali İdea" mirasıyla Ada'daki barışı, huzuru tehdit ettiğini belirterek, Kıbrıs’ta Türk düşmanlığı üzerine siyaset yapan aşırı sağ faşist ELAM Partisinin üçüncü büyük parti konumuna gelmesinin tehdit ve tehlikenin boyutunun somut göstergesi olduğunu vurguladı.

KKTC'de ELAM’ın karşılığı bir siyasi parti olmadığına işaret eden Üstel, çünkü Kıbrıs Türk halkının barışçıl, çağdaş bir demokrasi kültürüne sahip olduğunun altını çizdi.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını protesto etmek isteyen bazı Rum grupların dün KKTC bayrağı yakma eylemlerini şiddetle kınayarak, Kıbrıs'ta yaşanabilir bir çözümün, iyi ilişkilere sahip iki komşu devletten geçtiğini yineledi.

Kıbrıs Türklerinin var oluş mücadelesinin her sayfasında bir direniş bulunduğunu hatırlatan Üstel, şunları kaydetti:

"Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki 'Rum Eğitim Sistemi', örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılıyor. 15 Kasım KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü bizler barışçıl bir anlayışla kutlarken, Rum gençlerinin ellerinde Yunan bayraklarıyla sınırlarımızda Kıbrıs Türk halkına karşı saldırgan tutumunu görmezlikten gelmemiz mümkün değildir."

