BIST 10.566
DOLAR 42,31
EURO 49,21
ALTIN 5.550,31
HABER /  EKONOMİ

Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ'ye bin 389 personel alınacak

Bakan Yumaklı açıkladı: DSİ'ye bin 389 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1389 personel alınacağını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personelin alınacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Şule Çet davasında tepki çeken tahliye iddiası! Gerçek ortaya çıktı
Şule Çet davasında tepki çeken tahliye iddiası! Gerçek ortaya çıktı
İrlanda 90+6'da play-off biletini kaptı
İrlanda 90+6'da play-off biletini kaptı
Başsavcılıktan bahis operasyonu açıklaması: Soruşturma genişleyebilir
Başsavcılıktan bahis operasyonu açıklaması: Soruşturma genişleyebilir
Metro inşaatı kazasında 2 kişi tutuklandı
Metro inşaatı kazasında 2 kişi tutuklandı
İBB soruşturmasında yeni gelişme! İş insanı Süleyman Çetinsaya'dan 500 bin dolar itirafı
İBB soruşturmasında yeni gelişme! İş insanı Süleyman Çetinsaya'dan 500 bin dolar itirafı
İsrail’den Gazze için yeni saldırı tehdidi
İsrail’den Gazze için yeni saldırı tehdidi
Kabine Toplantısı öncesi masada 3 kritik madde
Kabine Toplantısı öncesi masada 3 kritik madde
Portekiz, Ermenistan'ı gole boğdu!
Portekiz, Ermenistan'ı gole boğdu!
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 1 ay yok!
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber