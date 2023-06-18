Ali Koç ters köşe yaptı!..



Fenerbahçe Mali Genel Kurulu çok hareketli geçti…

Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepkiler üzerine görevini bıraktığını açıklaması sürpriz oldu...

Ama çok doğru bir kararda oldu…

Uğur Dündar gibi siyasi arenada son derece muhalif bir gazetecinin Fenerbahçe kulübüne divan kurulu başkanlığı yapmasının yarar değil zarar verdiğini, yıprattığını her defasında dile getirdim...

Çünkü siyasi arenada iktidara karşı savaş açmış, kulübün Divan üyesi de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ekranlarda mücadele vermiş, camiada cepheleşmeye neden olmuş bir divan başkanı olamaz!..

Her partiden insanların bulunduğu Fenerbahçe camiasında böyle bir divan kurulu başkanlığı profili hiç etik değildi..

O nedenle bırakması geç ama doğru oldu…

Zaten Dündar’ın Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğu dönem Ali Koç Başkan sessiz bir karşı duruş gösterdi...

Sayın Dündar artık asıl mesleğini yapmaya devam etmeli...

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin üzerinden çok konuşulan camiayı siyasi arenada tartışma odağına taşıyan "KAMBUR" kalktı diye düşünüyorum!..

*



Gelelim Ali Koç -Aziz Yıldırım gerginliğinin geldiği son noktaya!..

Başkan Ali Koç’un kongrede Aziz Yıldırım’a verdiği cevabın her bir kelimesi kulüpteki barış ortamının yeniden tesisi için çok önemli.

Gerginlik bekleyenleri ters köşe yaptı Ali Koç...

Son derece saygılı...

Son derece barışçıl...

Son derece birleştirci...

Son derece gerçekçi...

Ve de duygusal...

Bir konuşma yaptı...

Çok takdir ettim…

Başkan Ali Koç'a çok yakıştı...

Fenerbahçe başkanının kulübe uzun yıllar başkanlık yapmış bir büyüğüne “EFSANE BAŞKANIMIZ” vurgusu ile verdiği mesajın her bir kelimesi sanırım Aziz Yıldırım başkanı bundan sonraki süreç için çok düşündürecektir...

Aziz Yıldırım'a camianın bir büyüğü olarak uzatılan bir Ali Koç eli var...

Ve o el kader birlikteliği yaptığı kardeşinin eli...

*



Başkan Ali Koç neler dedi...



Diyor ki..

"Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF' deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın…"

"Efsane başkanımız " diyerek elini uzatmış....

*

Diyor ki…

"Ben hiçbir zaman size saygıda ve sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Yaptıklarınız için Allah razı olsun. Çok çektiniz, çok uğraştınız ancak çok şeyler dayatmaya çalıştınız. Son 5-6 senede şirazesi kaydı işin."

Sevgi ve Saygı vurgusu ile hak teslimi yapmış...

*

Diyor ki…

"Hep bize öğretmediniz mi?

Muhaliflere kızmadınız mı?

Bir şey söyleyecekseniz, gelin bu kürsüde söyleyin demediniz mi?

Bize böyle öğretmediniz mi?

Mertçe, yüreğinizle burada konuşun demediniz mi?

Bu sadece size mi geçerli değil?

Siz niye buraya gelip bize hitap etmiyorsunuz?

Niye Nihat Özdemir gibilerine ses çıkarmıyorsunuz?

Neden bize yol göstermiyorsunuz?

Siz bizim neden elimizden tutmuyorsunuz?"

Her bir kelimesi çok önemli değil mi?

Böyle güzel , anlamlı bir mesaja olumsuz bir cevap verilebilir mi?

Karar Aziz Başkanın...

*

Diyor ki…



Sizinle yüz yüze gelemiyoruz. Arada balıkçıda yollarımız kesişiyor. Bazı şeyleri artık soracağım. Eski bir yöneticiniz, bize yakın birine geleceğinizi söyledi.

Neden gelmediniz?

Burası düz ayak.

Size ihtiyacımız var.

Size çok kez mektup yazdım.

Evet, size ihtiyacımız var.

5 mektup yazdım, açmadan geri yolladınız.

Telefon mesajlarına dönmediniz.

Biz, size saygısızlık mı yaptık?

'Fenerbahçe benim' diyeceksiniz. Şuraya gelip iki laf etmeyeceksiniz. "

Aziz Yıldırım Başkan ne der bu sözlere bilmem ama Ali Koç başkan eski başkanına sevgi ve saygı çerçevesinde barış çubuğunu uzatmış...

Yeni sezon öncesi "Gelin bize destek olun" diyor...

*

Diyor ki…

"Siz bizim, Fenerbahçe'nin 20 yılında canını vermiş başkanımızsınız."

Şimdi soralım...

Ali Koç Başkan camiada huzurun sağlanması noktasında Aziz Yıldırım Başkana daha nasıl bir çağrı yapsın..

Bu sözler olumlu karşılık bulursa milat olur Fenerbahçe'de...

*

Sonunda da diyor ki..

Ben hepinizden şahsım adına özür diliyorum. Hoca şöyle yaptı, böyle yaptı değil. Başarısızlık varsa sorumluluk yönetimindir. Başarısızlık varsa ki futbolda var, bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur.

Yani başarısızlığı kabul ediyor...

Ve özür diliyor...

Diyeceğim şu ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünkü Mali kongrede eski başkanı Aziz Yıldırım'a " Efsane başkan" vurgulu yönelik yaptığı sağduyulu açıklamalar kendisine çok ama çok yakıştı...

Aziz Başkan bu açıklamalara nasıl cevap verir bilmem ama Ali Koç Başkan bu çıkışı ile adına yakışır, takdir edilecek bir duruş ortaya koydu...