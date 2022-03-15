Ali Babacan Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu CHP adayı olacak mı? Ayrıntılar ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni seçim yasası teklifini değerlendirirken Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'na katılması halinde CHP listelerinden seçime girmek zorunda olduğunu yazdı.

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Yeni seçim yasası teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifi hazırlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bir basın toplantısı düzenleyerek yeni seçim kanunu teklifi hakkında bilgi verdiler.

İttifaka giren partiler yüzde kaç oy alırsa alsınlar eğer ittifakın genel oyları yüzde 7’yi geçiyorsa barajı aşmış sayılacaklar. Orada sorun yok. İttifaklara giren partiler açısından bir anlamda seçim barajı sıfırlanmış oluyor.

Kritik düzenleme

Ancak seçim teklifinde küçük partiler açısından kritik bir düzenleme yer alıyor. Teklifle ilgili dikkat çeken ayrıntıyı Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Davutoğlu, "Babacan ve Karamollaoğlu CHP adayı olacak mı?" başlıklı yazısında aktardı:

"İttifakın aldığı oyların tamamı, seçim barajının aşılmasında birlikte hesaplanacak. Ancak milletvekili dağılımı, ittifak içindeki partilerin her birinin aldığı oylara göre yapılacak.

“Seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içinde yer alan partilerin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır” deniliyor.

CHP listelerinden girecekler

Yani Babacan’ın, Davutoğlu’nun ya da Karamollaoğlu’nun partisi seçimlere Millet İttifakı ile girdikleri takdirde, yüzde 7 barajını aşabilecekler. Ama milletvekili hesabı o ilde aldıkları oy sayısına göre yapılacak.

Bu durumda milletvekili olmak istedikleri takdirde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun CHP listelerinden seçimlere girmeleri gerekecek."