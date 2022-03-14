Yıldız Tilbe 'zehirli et verin, hepsi gebersin' diye yazdı kafası iyi iddiası geldi
Yıldız Tilbe sokak köpekleri için “zehirli et verin, hepsi gebersin' diye yazdı ortalık karıştı. İstanbul Barosu Yıldız Tilbe için suç duyurusunda bulunurken, sosyal medya birbirine girdi. Ajda Pekkan da tepki gösterdi Ebru Şancı ise imasıyla gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin köpeklerle ilgili kişisel Twitter hesabından paylaştığı twit ortalığı birbirine kattı. Ünlü sanatçı "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" diye yazdı. Bu paylaşıma sosyal medyadan tepki yağarken hukukçular harekete geçti ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldız Tilbe'ye süperstar Ajda Pekkan isyan ederken, sunucu ve eski manken Ebru Şancı da "uyuşturucu madde kullandığı" yönünde imada bulundu.
Yıldız Tilbe, Twitter’da attığı tweet yüzünden eleştiri almaya devam ediyor. Şarkıcı, “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?” diye yazmasından sonra tepki aldı.
Tepkilerin ardından açıklama yaptı: Yıldız Tilbe tepkilerin artmasından sonra, “Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane” diyerek, kendisini savundu.
İstanbul Barosu'ndan suç duyurusu: İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’de, şarkıcının paylaşımından sonra karşı harekete geçti. Twitter’dan açıklama yapan merkez, “Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.