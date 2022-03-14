Yıldız Tilbe 'zehirli et verin, hepsi gebersin' diye yazdı kafası iyi iddiası geldi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin köpeklerle ilgili kişisel Twitter hesabından paylaştığı twit ortalığı birbirine kattı. Ünlü sanatçı "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" diye yazdı. Bu paylaşıma sosyal medyadan tepki yağarken hukukçular harekete geçti ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldız Tilbe'ye süperstar Ajda Pekkan isyan ederken, sunucu ve eski manken Ebru Şancı da "uyuşturucu madde kullandığı" yönünde imada bulundu.