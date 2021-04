Türk siyasetine Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002’de büyük bir umut olarak başlangıç yapan ve 19 yılda her alanda “Hayaldi gerçek oldu” denilen büyük devrimleri gerçekleştiren AK Parti’nin bugün içine düştüğü durumun, partinin beka sorunu gerçeğini yansıttığı apaçık görülmektedir…



İçine düşülen durumdan vazife çıkarmak gerektiğini Tayyip Erdoğan’a gönül veren milyonlar görmektedir…



Fakat ne yazık ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşlarının hala partinin beka sorununu görememesi karşısında bir çağrı yapmanın zamanı geldi de geçmektedir…



AK Parti;



Yönetimleri…



Teşkilatları…



Yerel Yönetimleri…



Milletvekilleri…



Bürokratları…



Külliye’deki danışman kadrosundan Genel Merkezi’ne kadar herkes…



Elini vicdanına koysun, üzerine alanlar alsın!

Sözümüz hepinize...



AK Partili olarak…



Dünya siyaset tarihinde üzerine oynanan bütün oyunlara, kumpaslara, iç ve dış saldırılara, başına gelmedik bir şey kalmamasına karşın milletin verdiği destekle 19 yılda girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lideri yalnız bırakıyorsunuz…



Tek başına iktidar olarak eşi benzeri görülmemiş muhteşem projelere imza atmış, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir büyük lidere sahipsiniz fakat bu durumu artık suiistimal ediyorsunuz!..



Böylesine içeriden yıkım yemeye başlayan, muhalefet karşısında basiretsiz ve aciz kalan, bilerek veya bilmeyerek ihanet noktasına gelen bir yapı gerçeği ile muhalefetin eline koz veriyorsunuz…



Yokluğunuzu bir kenara bıraktık…



Varlığınız yaptıklarınızla zarar veriyor!..



19 yıllık kazanımları yok edeceğinizin hala farkında değilisiniz!..

Muhalefetin umudu kendi güçleri değil sizin zaaflarınız olmaya başladı!..

Biraz aynaya bakın!..

Öyleleriniz var ki muhalefetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik algı operasyonlarına karşı iki kelime cevap vermekten aciz durumda!..

Yan gelip yatıyorlar!..

Şehirlerinde yoklar...

TBMM'de varlar mı yoklar mı belli değil!..

Danışmanların adları çok kendileri yok!..

Sosyal Medyayı tamamen muhalefetin kontrolüne bırakmaktan mutlu mu oluyorsunuz?

Bu mu dava adamlığı!.

Say say bitmeyecek şekilde Türkiye’nin Tayyip Erdoğan ile elde ettiği o büyük kazanımları yok sayanlara karşı, 2002 öncesi Türkiye’yi 2023 seçimlerinin kaderini belirleyecek ve ilk kez oy kullanacak 6-8 milyona yakın genç seçmene anlatamayacak kadar acizsiniz!..



Farkında mısınız?

Kendi ayağınıza kurşun sıkmaya başladınız...



Yaptığınız hatalarla, suskunluğunuzla, vurdumduymaz halinizle, meydanı Tayyip Erdoğan düşmanlarına bırakıp muhalefetin değirmenine su taşıdığınızın farkındamısınız!..



AK Parti’ye kan kaybettirdiğininizin farkında mısınız?

19 yıllık gündemi belirleyen AK Parti'nin bunu kendi elleriyle muhalefete bıraktığını göremeyecek kadar ruhunuzumu kaybettiniz!..



Yazık ediyorsunuz sizi siyaseten bu ülkede var eden, size bu ülkede her türlü mutluluğu ve onuru yaşatan Tayyip Erdoğan’ın emeklerine, mücadelesine…

Bazılarınız küsüyor?

Bazılarınız oralı olmuyor?

40 yıl sırtında taşıyıp bir gün sırtından indirdi diye Tayyip Erdoğan'a karşı sessiz eyleme geçenleriniz görülmüyor mu sandınız?

Yazık!..

Sorun kendi kendinize 20 yıl önce kim tanıyordu sizi!

Tayyip Erdoğan olmasaydı neredeydiniz?

Muhalefet bütün kurgusunu Tayyip Erdoğan’ı karalamak üzerine kurmuşken, sizler kapandığınız makam odalarınızda sohbetlerinizden buharlanan camlar nedeniyle dışarıyı göremiyorsunuz!



Bencilleştiniz!



Biraz dışarıya çıkıp halkın arasına girin bakalım nereye gidiyorsunuz!



Halk ne diyor?

Yarın seçimi kaybettiğinizde başınıza nasıl bir balyoz ineceğinin hala farkında değilsiniz!

FETÖ pusuda bekliyor!..

Son günlerde “Hesap soracağız” diyerek intikam çığlıklarını atanları dahi görmeyecek kadar ruhunuzu kaybetmişsiniz!



Öyle bir ruh haliniz var ki bakıyoruz Tayyip Erdoğan’a saldıranlara karşı iki kelime cevabınız dahi yok!

Sanıyorsunuz ki size dokunmayacaklar!..



Allah aşkına Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerleyerek parti kurup, CHP ile omuz omuza veren ve Tayyip Erdoğan’a saldıran Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu’na dahi tokat gibi bir cevap verememek nedendir?

Bu nasıl ihanettir!..



Bekliyorsunuz her yere Erdoğan yetişsin, herkese Erdoğan cevap versin!



Allah aşkına böyle bir lidere karşı vefa duygunuz bu mu?





Sözüm; bürokrasiden belediyelere, teşkilatlardan yönetime, danışmanlara, Külliye’ye ve vekillere kadar uzanan zincirin halkalarında yer alan herkese…



Farkında mısınız ortaya koyduğunuz akıl almaz tavrınızla, vurdumduymazlığınızla, üzerinize gelen bütün düşman okları karşısında Tayyip Erdoğan’a siper olmanız gerekirken, Tayyip Erdoğan’ı kendinize siper ediyorsunuz!



Acı ama gerçek bu…



Ama sanıyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan kaybediyor!



Hayır…



Siz…



İhanet ile birlikte intihar ediyorsunuz..

Millet görüyor ve…



“Her şeyi Tayyip Erdoğan mı görecek?



Her şeye Tayyip Erdoğan mı müdahale edecek…



Her yeri Tayyip Erdoğan mı kontrol edecek?



Savaşı tek başına Tayyip Erdoğan mı verecek!” diye soruyor…



Bütün hatalarınızın bedelini Tayyip Erdoğan’a ödettirme noktasındasınız…



Yazıktır…



Günahtır…



“Bunlar ne yapıyor?” diye hepinizin başına bir bekçi mi diksin!



Kuşkusuz bir iktidarın lideri olanlardan sorumludur…



Partisinden de o sorumludur…



Amma velakin tek başına ne yapacak, nereye yetişecek!



Hükümeti kontrol et…



Teşkilatı kontrol et…



Genel Merkezi kontrol et…



Külliye’yi kontrol et…



Bürokrasiyi kontrol et!



Yapmayın Allah aşkına!



Adeta “Nasılsa gelecek seçimde kaybederiz” havasında bugünden kendini kurtarma peşinde koşanlar sırıtıyor!



Teşkilat seçimlerinde olsun, parti yönetimi konusunda olsun liderinizi doğru yönlendirmediğiniz birçok konu var!



Teşkilatlar yeni kuruldu ama heyecan yok…



Yerel yönetimler kendi başına buyruk…



Milletvekillerinin üzerine adeta ölü toprağı serpilmiş…



Kişisel hesaplar, kişisel ihtiraslar almış başını gidiyor…



Parti içinde gerçek dostluğun, gerçek samimiyetin gerçek takım olma ruhunun olduğunu kim söyleyebilir ki!



Kendi bakanlarına dahi sahip çıkamayan, kişisel ihtirasları ile hareket eden insanları görmemek mümkün mü?



Neredeyse birbirinizin yanlış yapmasını kollayan bir yapısı ürettiniz…



Bürokraside burunlarından kıl aldırmayanları, millete tepeden bakanları, kapılarını kapatanları, iş takibi yapanları görmemek mümkün mü?



Allah aşkına hepinizin başına Tayyip Erdoğan bir bekçi mi dikecek?



Nereye yetişecek Erdoğan!



Kendi bakanlarınıza sahip çıkmakta bile tereddüt eden, bu konuda bile yükü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine bırakanlar kimler?



Siz…



Bakın…



Son pişmanlık fayda etmez!

Kendinize gelin!..

2023 seçimlerinde bu millet Tayyip Erdoğan’a vefasızlık yapmaz!



Ama bu gidişle sizi silip atar!



“Reis’e oy veririz ama partiye vermeyiz” diyenlerin sayısının her geçen neden arttığını rezidanslarınızdan, lüks araçlarınızdan, koltuklarınızdan inin de mahallenizde gezip görün!



Nereden geldiğinizi nereye gittiğinizi görün!



Çıkın tabanın karşısına dinleyin bakın ne diyor…



“Kibir şampiyonu” olduğunuzu ‘tevazu’yu elinizin tersi ile ittiğinizi size kimse anlatmıyor mu?



Ders orada!



İHA’lar, SİHA’lar, tanklar, muhteşem hastaneler, yollar, köprüler yapan Tayyip Erdoğan’ın partisinin mensupları, patates soğan dağıtımı için poz vererek muhalefete malzeme olamaz!



Bu mu AK Parti?



Ben bir imdat çığlığı atarak, en sert cümlelerle sizi uyarıyorum.



Çünkü gidişatı görüyorum.



Buna kayıtsız kalamam!



Ülkemi, milletimi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum.



Onun bu ülkenin başında kalmasının hayat memat ve ülkem için beka meselesi olduğuna inanıyorum.



O bu ülkenin milli gücü haline gelmiştir. Bu gücü kendi yanındakiler heba ederse tarih de millet de onları affetmez.



AK parti insan zengini bir partidir.



Yüzlerce eski milletvekili, on binlerce teşkilat dışında eski teşkilat mensubu vardır.

Genel merkez sahaya inmelidir bu zenginliği sahaya sürebilmelidir.

İl, ilçe teşkilat kapıları 24 saat açık olmalıdır.. Halkın sorunlarını dinleyen nöbetçi milletvekilleri devreye girmelidir, yerel yönetimler mecliste halka bir gününü ayırıp dinlemelidir, bürokratlar laf dağından inmelidir!..

Farkında değilsiniz!..

Halk kopuyor sizden!..

Hani eskiden denirdi ya, “Su akar Türk bakar” diye.



AK Parti de aynen öyle insan zenginliği çok ancak saha kısır.

Çünkü mahallerinizi, sokaklarınızı, bakkalınızı unuttunuz!..

Geldiğiniz yeri unuttunuz!..

Beyler!..

Etrafta küskünlükleri minimuma düşüreceksiniz, düzgün işler yapacaksınız!..

Halk her şeyin bilincinde!..



Kıskançlık, korkaklık yapmayacaksınız.

Bakın;



“Millet her şartta Tayyip Erdoğan’a sahip çıkar” rahatlığı ile yan gelip yatmanıza sebep oluyor ve keyfinize bakıyorsanız…



Bilmelisiniz ki millet Tayyip Erdoğan’ı taşır da sizin gölgenizi taşıyamaz.



Ne yazık ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milleti karşısındaki tevazusu, samimiyeti ve dostluğu sizlerde yok…



Tayyip Erdoğan hep bildiğimiz Tayyip Erdoğan…

Nereden geldiğini biliyor!..

Kasımpaşa'yı unutmuyor!..

Güneysu'yu ihmal etmiyor!..

Doslarına vefayı gösteriyor!..

Ya siz!

Bu mu Reis’e sadakat!



Bu mu vefa!



“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışı içinde olanlarınız hala anlamıyor ki yarın size öyle dokunacaklar ki “Neredesin Tayyip Erdoğan” çığlıklarınız cevap bulmayacak!



Son pişmanlığınız fayda etmeyecek…



Çünkü hiç etmedi ki!



Hep yazdım…



Abdülhamit’in ardından ona sağlığında muhalif olanların iş işten geçtikten sonra pişmanlık sözlerini hatırlatalım sizlere…



Hatırlatayım bir kesitini…



“Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?

Feryâdım varır mı bârigâhına?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Şu nankör milletin bak günahına.

Şeytan ne dediyse, biz ‘beli’ dedik;

Çalıştık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,

Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.

Sade deli değil, edepsizmişiz.

Tükürdük atalar kıblegâhına.”



Ne acı değil mi?



Ama son pişmanlık fayda etmedi...



Ne yazık ki işte bu yoldasınız!

Bakıyorum adeta görünmez bir el AK Parti'yi aşağı çekmek için her yolu deniyor her operasyonu yapıyor!..

Bir tarafta Tayyip Erdoğan diğer tarafta onu devirebilmek için her yolu mubah sayan içeriden dışarıdan kümeleşen bir muhalefet var!

Kendinize gelin!..

Sahip çıkın, destek olun, yalnız bırakmayın, yüküne omuz verin 19 yıllık güzel günlerin hatırına Tayyip Erdoğan'a..

Hepinizin ona vefa borcu var!..

Şunu iyi bilin ki bu yazı Tayyip Erdoğan sevenlerin AK Partiye muhtırasıdır!..

Biline!..