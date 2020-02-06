AK Parti ikametgah dersini almamış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin yeni nüfusunu açıkladı…

Nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye yükselmiş!

Amma velakin!

Türkiye ne yazık ki bilinçli bir şekilde yapılan nüfus hareketlenmesinin önünü bir türlü kesemiyor…

Ve bu seçim sonuçlarının kaderini etkiliyor…

Köylerdeki muhtarlar ve ilçelerdeki belediye başkanlarının bilinçli şekilde yaptıkları nüfus hareketlenmeleri partilerin kaderleri ile oynuyor…

Mesela İstanbul’da ilk seçim kaç oy farkla kaybedilmişti…

13 bin 830…

Peki kimse merak etti mi Anadolu’nun ilçelerinde belediye başkanları veya muhtarlar İstanbul’dan kaç bin kişiyi kendileri seçim kazansın diye bir günlüğüne İstanbul’dan taşıdı!

Bakın son nüfus sayımı ile ilgili Gümüşhane’den bir örnek vermek istiyorum…



Kelkit ilçesi…

Bir önceki sayıma göre nüfusu yüzde 60 artmış!

16 bin 194 olan nüfus 25 bin 963 olmuş…

Mesela bir önceki sayımda 2 bin kişi olmayan Arzular Beldesi şimdi 5 bin olmuş…

Güler misin ağlar mısın?

Bunlar sadece bir örnek…

Ülkenin her bir köşesinde bu nüfus oyunu var!..

Köyünün muhtarını, ilçesinin belediye başkanı için yıllarca oturduğu büyükşehirlerdeki seçmen sorumluluğunu terk edip göstermelik köyüne taşınmak hukuksuzluktur..

Büyükşehirlerdeki insanları bile muhtar seçilmek için köylerine taşıyanlara kim dur diyecek!

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki ikametleri, Gümüşhane örneğinde olduğu gibi Anadolu illerine, ilçelerine ve köylerine almak için belediyelerin bizzat kampanya düzenlemesi suç değil mi?



Sonuç ise 31 Mart'ta olduğu gibi hüsran…

*

Şim di bir kez daha AK Parti’nin İstanbul’da 13 bin 830 oy ile seçimi kaybettiğini düşünün!



Nüfus sayımının ardından şu an nüfus patlaması yaşanan ilçelerde kaç kişi yaşıyor diye bir denetlensin bakalım!



Görürüz ki kusura bakmasınlar ama tavukları, kedileri, köpekleri de saysak bu nüfus ortaya çıkmaz!



Nüfus hareketliliği mutlaka denetim altına alınmalı.



Gelecek seçimler öncesi buna mutlaka dikkat edilmeli.



İnanılmaz nüfus hareketliliği var.

Kim gerçekten nerede ikamet ediyor?



365 günün 364 günü İstanbul’da ikamet eden bir vatandaşı bir günlüğüne köyünde, ilçesinde nüfusa kaydettirip seçmen yapan ve büyük şehirlerde oy kullanmalarının önüne geçen belediye başkanlarının, muhtarların büyük çoğunluğunun AK Parti’de siyaset yapması harakiriden başka bir şey değil…



Sonra da İstanbul’u 13 bin 830 oy ile kaybedersin…



Ama hala ders alan yok…



Kim nerede yaşıyorsa orada oyunu kullanmalı...



Köyünde, ilçende kullanmak istiyorsan git orada yaşa kardeşim!



Şehirlerin, ülkenin kaderi ile oynama…



Yani adrese dayalı olmalı bu iş!

*

Bakın…

Türkiye genelinde sayıları 53 bini bulan köy ve mahalle muhtarlıkların için akıl almaz bir rekabet sergileniyor…

Seçmen taşıma tezgahının başını da ne yazık ki bu çekiyor…

İlçede yaşayan insan sayısı örneğin 15 bin iken nasıl oluyor da nüfus sayımında o ilçedeki yaşayan insan sayısı 25 bin oluyor!..

Bunu 31 Mart seçimleri öncesi yaşadık..

Muhtarların maaşlarının artması, sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ve silah ruhsat verilmesi gibi birçok hakka kavuşması üzerine bazı adayların, büyük şehirlerden köylerine akın akın seçmen taşıdığı bir gerçek..

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Kadir Delibalta 31 Mart seçimleri öncesi bakın ne söylemişti…

"Olağanüstü bir taşıma söz konusu. Seçimlerin gidişatını tamamen değiştiriyorlar. Daha önce bu girişimler oluyordu ama bu kadar kapsamlı değildi.

Bakın benim mahallemin 22 bin 100 seçmenim var. Bana gelen yeni listede sayı 18 bin... Ortada 4 binin üstünde bir kayıp var.

İstanbul'da 961 mahalle var, her mahalleden bin kişi gitse ortaya 1 milyon gibi bir rakam çıkıyor.

Bu büyük bir oran...

Daha önce otobüs kiralanıyordu artık uzun yolculuk istemeyene uçak biletleri bile kesiliyor. Bir taşıma savaşı söz konusu. Kentlerdeki seçimlerin sonuçları bundan dolayı değişebiliyor Şimdiden uyarıyoruz.”

Böyle diyordu Muhtar bey…

Peki ne oldu?

AK Parti seçimi İstanbul’da ilk. Oylamada 13 bin 830 kişi ile kaybetti…

Ve İstanbul’dan köylere kaçırılan seçmenlerin büyük çoğunluğunun AK Parti seçmeni olduğu aşikardı…

Ve görünen o ki hala ders alınmamış…

*



Diyeceğim şu ki;



2023 genel ve yerel seçimleri öncesi nüfus sayımı yeniden ve denetlenerek mutlaka yapılmalıdır…



Artık “Nereye hemşehrim” sorusu sorulmalı seçmen taşıma oyununa büyük cezalar getirilmelidir…



Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü bu olaya mutlaka el atmalı…



Nerede yaşıyorsan orada yazıl ve oyunu orada kullan kardeşim!..



Özellikle AK Parti nüfus taşıma olayının üzerine gitmeli…



Bugüne kadar görüldü ki en büyük zararı AK Partinin kendisi görüyor ki

İstanbul’ uda, Ankara’yı da seçimleri kaybederken hiç buna dikkat ettiler mi merak ediyorum..

Ne kadar insan son 31 Mart seçimlerinde Büyükşehirler den köylerine oy kullanmaya koşturuldu?

Bu sayı ne kadardı acaba?



Bu son nüfus sayımı yine “DİKKAT” dedirtiyor…







