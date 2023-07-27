“AI-Brain” Yapay zekayı beynimizle birleştirmek..

Avustralya’dan bir araştırma ekibi, insan beyin hücrelerini yapay zeka ile birleştirmenin yollarını araştırmak için Avustralya’da çok kapsamlı bir araştırmaya başladı. Hatta Avustralya Ulusal İstihbarat Ofisi'nden 600.000 dolarlık bir hibe dahi aldılar.

Ekip, Melbourne merkezli startup Cortical Labs şirketi ile işbirliği içinde, bir Petri kabındaki yaklaşık 800.000 beyin hücresinden oluşan bir kümenin “Pong” oyununu oynayabileceklerini keşfetti. Yani tam bağımsız 800.000 beyin hücresi yapay zeka önderliğinde bir oyun oynayabildi.

Araştırmadaki temel fikir, biyolojiyi Yapay Zeka ile birleştirmek.

Bu, en ütopik bakışla, kendi kendine giden arabalar, otonom dronlar veya teslimat robotları için makine öğrenimi teknolojisinde yeni sınırlar oluşturabilecek bir şey. Veya distopik açıdan bakıldığında, Yapay Zekanın beyninizin her hücresinde hakim olacağı ve sizin tamamen onun boyundurluğunda olacağınız teknolojik bir gelecek.

Araştırmacılar çalışmaları hakkında bazı cesur iddialarda bulunmaktan da çekinmiyorlar. Monarch Üniversitesi’nden ekip lideri Adeel Razi yaptığı açıklamada, "Gelecekteki bu yeni teknoloji yeteneği, sonunda mevcut, tamamen silikon tabanlı donanımın performansını geçebilir" dedi .

"Bu tür araştırmaların sonuçları, planlama, robotik, gelişmiş otomasyon, beyin-makine arayüzleri ve ilaç keşfi gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanda önemli etkilere sahip olacak ve Avustralya'ya önemli bir stratejik avantaj sağlayacaktır" diye de ekledi.

Razi'ye göre teknoloji, bir makine zekasının insan beyin hücreleri gibi "yaşamı boyunca öğrenmesine" olanak tanıyarak eski becerilerini kaybetmeden yeni beceriler öğrenmesine ve mevcut bilgileri yeni görevlere uygulamasına izin verebilir.

Razi ve meslektaşları, bu "sürekli yaşam boyu öğrenme" sürecini araştırmak için DishBrain sistemi adı verilen bir laboratuvarda beyin hücrelerini büyütmeyi hedefliyor.

Tamamlanması oldukça zaman alacak olan oldukça iddialı bir proje.

Razi, "Bu hibeyi, bu biyolojik sinir ağlarının öğrenme kapasitesini kopyalayan daha iyi AI makineleri geliştirmek için kullanacağız" dedi.

Yapay zeka devreleriyle entegre bir petri kabındaki beyin hücreleri mi? Ne ters gidebilir ki? Teknokratlar ve Transhümanistler, teknolojiyi insan vücuduyla birleştirmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler. Onlara rehberlik edecek hiçbir etik veya ahlaki sınır yoktur. Onları durduracak hiçbir düzenleme yok.

Yapay Zekayı telefonlarımız, televizyonlarımız, arabalarımız dahi bir çok yere koyan teknolojik atılımlar şimdi de onu zihnimizin tam merkezine koyarlarsa ne olacak?

Bu soruya pekte uzak olmayan cevabı yine bir Avustralyalıdan öğrenebilirsiniz.

Avustralyalı ünlü yönetmen Leigh Whannell’ın 2018 yılında vizyona giren ‘Upgrade’ filmi bu soruya beklenen cevabı veriyor. İzlemenizi tavsiye ederim.

Selametle..