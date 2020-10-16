Ahmet Nur Çebi: Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yeni transferlerin katılımıyla imza töreni düzenlerken ''Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 Milyon Euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık.'' dedi

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Beşiktaş yeni transferleriyle gövde gösterisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 9 yeni transferle Vodafone Park'ta kameraların karşısına geçti. Bernard Mensah ise karantinada olduğu için etkinlikte yer almadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Pandemi dönemi ve limitlere rağmen yapmış olduğumuz transferlerle huzurlarındayız. Kendilerinden beklentilerimizi karşılayacaklarından şüphemiz yok. Şampiyonluğu kovalayacağız, başarılı bir sezon geçireceğiz.

''Şampiyonluğu kovalayacağız, bu yarışta biz de varız''

"Beşiktaş için algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Transfer yapamadığımız iddialarının doğru olmadığını bu şekilde gösterme ihtiyacı duyduk. Şampiyonluğu kovalayacağız, bu yarışta biz de varız.

"Fikret Orman'ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo''

Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 Milyon Euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık. Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik. Sadece yanlışların tespit edilmesi istendi. Fikret Orman'ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo. Gündemde böyle bir şey yok."

''Transferleri ortak kararla yaptık''

Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kadar kiralama ücreti verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz ve takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Transferleri ortak kararla yaptık. Sadece bir santrfor alamadık. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için en iyisini yaptık. Antalyaspor başkanının açıklamaları doğru değil, eksik. Biz Sangare denilen futbolcuyu istedik. Başkanın sunduğu rakamlar gerçek dışıydı ve biz de geri çekildik."

"Alanyaspor'a 2 futbolcu verdik kıyamet koptu''

Kadro dışı kararlarını teknik heyetin raporu doğrultusunda aldık. Douglas bir yıldır sakat, PAOK maçında da iyi olmasına rağmen oynamadı. Isimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeremain Lens de istekleri karşılayamadı. Sergen hocanın onaylamadığı kimseyi almadık. Sergen Yalçın'a bir daha ki sefer sorarsanız, size gerekli cevapları verecektir. Rezerv Lig kurulmadı ve TFF bu kararı çok geç açıkladı. Biz de oyuncularımızı gelişmesi için kiraya gönderdik. Ancak algı yapılıyor, biz sadece Alanyaspor'a 2 futbolcu verdik. Sosyal medyada kıyamet koparıldı.

''Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız''

Kevin N'Koudou'nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Tyler Boyd, Ocak'ta yeniden kadroya dahil olacak. Sergen Yalçın, bizim için kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme sorun değil."

Abdullah Avcı konusu

Abdullah Avcı'ya ayrıldığı günden beri ödeme yapmadık. Kendisiyle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Araya hatırlı insanlar girdi. Avukatının açıklaması manidardır, ne demek istediğini anlamadım. Avukatlar ekonomilerine çok düşkündür, onları muhatap almam.